用AI守護上下車安全！客運導入智慧車門降低夾傷意外風險

上下車時受夾傷或拖行的意外，長期以來一直是公共運輸安全的隱憂。尤其在上下班尖峰時段、乘客擁擠或兒童及長者上下車的瞬間，意外風險更高。隨著AI智能科技快速發展，有客運業者開始導入系統，為乘客安全增添一層防護。



中興巴士集團攜手專注感測系統的航銓科技（OSA），成功導入AI智慧主動式車門防夾系統。系統透過安裝於車門上方的AI攝影機，即時偵測車門周圍環境，具備多物體辨識與警示功能。當偵測到乘客靠近尚未完全關閉的車門時，車門會自動重新開啟，同時透過聲光警示提醒駕駛員，有效降低意外發生的風險。

這套系統已於2024年下半年完成示範，於2025年初在旗下金龍、光華、統聯、指南及新北等車隊全面導入，為公共運輸安全樹立新標準。航銓科技總經理指出，此次合作展示了AI技術在智慧交通場景中的落地應用，並可作為未來智慧公共運輸安全的參考案例。



隨著台灣公共運輸逐步朝向電動化與智慧化，AI技術正成為提升安全與效率的關鍵工具。對乘客而言，AI已不再只是科技名詞，而是實實在在守護每一趟旅程的力量。