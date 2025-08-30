偏鄉公共運輸「逾37%未達標」　部分村里完全沒公車

▲屏東來義鄉幸福巴士涵蓋率100%，不過仍有逾37%偏鄉未達標。（資料圖／記者周湘芸攝）

記者李姿慧／台北報導

審計部報告揭露，雖然交通部公運計畫偏鄉公共運輸涵蓋率達94.37%，仍有逾37%偏鄉及逾43%非偏鄉地區未達標，部分村里甚至無公車可搭，高齡與學童交通受影響；幸福巴士、小黃公車也傳利用率低落。公路局回應，將推動預約彈性服務並督導地方精進。

審計部最新報告指出，政府為推動公共運輸服務無縫化，透過多元彈性運具與服務模式，協助地方政府改善偏鄉交通，但仍有部分地區服務涵蓋不足，或幸福巴士、小黃公車等客座利用率不佳，更未妥適分析戶籍與常住人口密度差異，建議應研謀改善，以落實交通平權，保障民眾交通權益。

交通部推動「公路公共運輸服務升級計畫（110－113年）」，補貼偏遠路線營運虧損並推廣幸福巴士、小黃公車、噗噗共乘等，讓多數偏鄉家戶能在合理步行距離內使用公共運輸。根據該計畫，113年度偏鄉公共運輸涵蓋率目標為92%，截至年底實際達到94.37%。

不過審計部揭露，偏鄉公共運輸涵蓋率雖超越預期，但仍有70個偏鄉地區中的26個鄉鎮區未達標，占37.14%；此外，非偏鄉地區也有130個鄉鎮市區涵蓋率低於目標，占43.62%，恐使交通不便問題長期存在。

報告進一步分析，截至113年底，全國偏鄉及非偏鄉村里中，分別有31.6%與24.33%未達涵蓋目標；其中34個偏鄉村里及443個非偏鄉村里就學、就養人口占比逾兩成，卻仍有公共運輸涵蓋率不足，「甚至有4個偏鄉村里及100個非偏鄉村里無公共運輸服務」，該等地區高齡長者及學生人口比率較高，影響日常就醫、就學需求。

此外，各縣市推動的幸福巴士與小黃公車，截至113年底已有530條及132條路線，全年行駛逾26萬班次，但部分縣市如台中、台南、新竹、苗栗、雲林、嘉義、澎湖及金門等，仍出現平均客座利用率偏低，甚至空車行駛的情況，顯示服務模式未能完全符合需求，業者營運意願也相對不足。

審計部同時指出，第4期公運計畫偏鄉認定是依內政部戶籍人口密度，但戶籍與常住人口存在落差，不利於精準補足交通缺口。

對此，公路局表示，近年來已持續鼓勵朝轉型預約彈性方式服務，擴大服務範圍，偏鄉公共運輸涵蓋率已達94.8%，未來將持續朝轉型預約彈性路線方式服務，另少數無公共運輸之區域將持續與地方政府合作並協助輔導推動。

至於幸福巴士及小黃公車利用率偏低，公路局表示，公路局每年有針對相關指標數據定期滾動檢討路線營運狀況，目前路線已有改善並持續列管中，後續將持續督導地方政府檢討精進。

公路局也指出，地方政府在規劃幸福巴士路線時，皆是依據實際居住人口之需求進行規劃，例如與文健站、國小、醫療院所等單位合作瞭解實際需求情形並規劃路線。公路局也會定期滾動檢討幸福巴士路線營運狀況並輔導地方政府調整路線或服務型態，以確保提供服務符合民眾需求。