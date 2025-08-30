　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

偏鄉公共運輸「逾37%未達標」　部分村里完全沒公車

▲▼屏東縣來義鄉幸福巴士涵蓋率已達100%。（圖／記者周湘芸攝）

▲屏東來義鄉幸福巴士涵蓋率100%，不過仍有逾37%偏鄉未達標。（資料圖／記者周湘芸攝）

記者李姿慧／台北報導

審計部報告揭露，雖然交通部公運計畫偏鄉公共運輸涵蓋率達94.37%，仍有逾37%偏鄉及逾43%非偏鄉地區未達標，部分村里甚至無公車可搭，高齡與學童交通受影響；幸福巴士、小黃公車也傳利用率低落。公路局回應，將推動預約彈性服務並督導地方精進。

審計部最新報告指出，政府為推動公共運輸服務無縫化，透過多元彈性運具與服務模式，協助地方政府改善偏鄉交通，但仍有部分地區服務涵蓋不足，或幸福巴士、小黃公車等客座利用率不佳，更未妥適分析戶籍與常住人口密度差異，建議應研謀改善，以落實交通平權，保障民眾交通權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部推動「公路公共運輸服務升級計畫（110－113年）」，補貼偏遠路線營運虧損並推廣幸福巴士、小黃公車、噗噗共乘等，讓多數偏鄉家戶能在合理步行距離內使用公共運輸。根據該計畫，113年度偏鄉公共運輸涵蓋率目標為92%，截至年底實際達到94.37%。

不過審計部揭露，偏鄉公共運輸涵蓋率雖超越預期，但仍有70個偏鄉地區中的26個鄉鎮區未達標，占37.14%；此外，非偏鄉地區也有130個鄉鎮市區涵蓋率低於目標，占43.62%，恐使交通不便問題長期存在。

報告進一步分析，截至113年底，全國偏鄉及非偏鄉村里中，分別有31.6%與24.33%未達涵蓋目標；其中34個偏鄉村里及443個非偏鄉村里就學、就養人口占比逾兩成，卻仍有公共運輸涵蓋率不足，「甚至有4個偏鄉村里及100個非偏鄉村里無公共運輸服務」，該等地區高齡長者及學生人口比率較高，影響日常就醫、就學需求。

此外，各縣市推動的幸福巴士與小黃公車，截至113年底已有530條及132條路線，全年行駛逾26萬班次，但部分縣市如台中、台南、新竹、苗栗、雲林、嘉義、澎湖及金門等，仍出現平均客座利用率偏低，甚至空車行駛的情況，顯示服務模式未能完全符合需求，業者營運意願也相對不足。

審計部同時指出，第4期公運計畫偏鄉認定是依內政部戶籍人口密度，但戶籍與常住人口存在落差，不利於精準補足交通缺口。

對此，公路局表示，近年來已持續鼓勵朝轉型預約彈性方式服務，擴大服務範圍，偏鄉公共運輸涵蓋率已達94.8%，未來將持續朝轉型預約彈性路線方式服務，另少數無公共運輸之區域將持續與地方政府合作並協助輔導推動。

至於幸福巴士及小黃公車利用率偏低，公路局表示，公路局每年有針對相關指標數據定期滾動檢討路線營運狀況，目前路線已有改善並持續列管中，後續將持續督導地方政府檢討精進。

公路局也指出，地方政府在規劃幸福巴士路線時，皆是依據實際居住人口之需求進行規劃，例如與文健站、國小、醫療院所等單位合作瞭解實際需求情形並規劃路線。公路局也會定期滾動檢討幸福巴士路線營運狀況並輔導地方政府調整路線或服務型態，以確保提供服務符合民眾需求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判
川普關稅被判「越權違法」　一次看懂！恐須退還已繳關稅
香港色影師誘拍女大生！帶她回家狂摸胸　「手指插嘴」逼她含
快訊／NBA超級球星來了！　現身桃園巨蛋
快訊／男醫院鬧事被捕！妻死在家裡　滿牆血跡
快訊／普發1萬！　發放方式曝
快訊／SJ再創神蹟！　8萬人搶「2場大巨蛋5萬票完售」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

偏鄉公共運輸「逾37%未達標」　部分村里完全沒公車

妹子聚餐「沒有一張合照」吃完回家躺！全場爆共鳴：好朋友都這樣

台灣跟進了！召回「小米自帶線行動電源」　識別產品序號方式曝

舉辦婚宴「選餐廳or流水席？」　網點出1關鍵秒答

普發1萬「開心完卻焦慮」　他曝原因！網戰翻：你想太多

9/22起「坐臥高鐵車廂走道、擋通道」　勸導不聽可拒載

日本最不愛「去1地方」　全場有感：根本沒出國

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

短命颱「藍湖」明上午減弱　下周有熱帶系統北上

公司拋1新制「能提早30分鐘下班」　全場吵翻！過來人：真的好爽

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

【性情中人？】疑遇信義超跑巷「擁吻和尚」！　現蹤兒童新樂園椅上環抱親吻

【 #朴寶劍 抓包】發現紛絲簽過名　他皺眉嘟嘴歸還本子

【啦啦隊遇到蟲蟲危機！】找吉祥物幫忙但位置超尷尬XD

王淨飯撒結束...一秒變臉

【惡作劇翻車！】老翁嚇人被反制腿軟爆逃XD

偏鄉公共運輸「逾37%未達標」　部分村里完全沒公車

妹子聚餐「沒有一張合照」吃完回家躺！全場爆共鳴：好朋友都這樣

台灣跟進了！召回「小米自帶線行動電源」　識別產品序號方式曝

舉辦婚宴「選餐廳or流水席？」　網點出1關鍵秒答

普發1萬「開心完卻焦慮」　他曝原因！網戰翻：你想太多

9/22起「坐臥高鐵車廂走道、擋通道」　勸導不聽可拒載

日本最不愛「去1地方」　全場有感：根本沒出國

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

短命颱「藍湖」明上午減弱　下周有熱帶系統北上

公司拋1新制「能提早30分鐘下班」　全場吵翻！過來人：真的好爽

學者：中共藉「九三閱兵」重塑歷史　抹煞中華民國抗戰貢獻

國防部引美評估中共6大犯台時機　不排除習近平為鞏權動武

妻裹浴巾暖昧同事「他幫忙倒垃圾」　送周董門票沒用...夫求償60萬

雷嘉汭拍《十二使者》擦肩濟州空難　馬東石僵住「以為她父母出事」

普渡15注意事項！　手機別放桌上「好兄弟易跟回家裡」

民眾黨走讀衝撞警方4小時落幕　陳佩琪痛陳要賴清德公平審判

對於牽涉前立委陳歐珀收賄案　聯興國際前董事長洪英正做出澄清

判賠近10億美元！美醫院害女嬰終身殘疾　挨轟世上最危險地方

慣竊一早就偷鐵工廠！被老闆發現　瞎扯：有人追殺借躲一下

台灣啤酒大一新生扛勝利　桃園盃7局大爆發11比5擊敗高雄大學

伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」

生活熱門新聞

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

這縣市「撿菸蒂」能換現金！清潔人員賺4萬

媽媽餵又翻車　道歉一句話惹怒網

公司拋1新制「能提早30分鐘下班」！過來人：真的好爽

35cm按摩棒從肛門闖入結腸　羅東博愛一招成功取出

超商店員被客逼「崩潰下跪磕頭」　業者：已安撫同仁、盼理性消費

AV女優揭「角頭變奶頭」真相　網質疑露點是特效

藍湖颱風今天將生成　最新路徑曝光

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

專訪／台灣燈會不再「全台巡迴」！觀光署長：2028年擬改定點展出

快訊／「藍湖」颱風生成了　下周還有熱帶系統發展

滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

店員為何都會問「Apple Pay嗎」　網曝真相

奈奈子告網友不起訴　李怡貞：司法認證才開心

更多熱門

相關新聞

國光客運明起退出高屏6路線　「最後一班車」時刻一次看

國光客運明起退出高屏6路線　「最後一班車」時刻一次看

面臨虧損的國光客運日前申請停駛14條載客率差的「蚊子路線」，其中高雄、屏東、墾丁等6條公路客運路線行駛至今天，末班車開出後，明天起正式停止經營，由屏東客運和高雄客運接駛。至於其他8條北高、北南、北屏等國道客運路線何時停駛由其他業者接手，公路局預計下周二說明。

東京自駕公車測試「衝撞路樹」　網疑中國製

東京自駕公車測試「衝撞路樹」　網疑中國製

交通安全月9月登場　陳世凱：AI明年助攻路口示警　

交通安全月9月登場　陳世凱：AI明年助攻路口示警　

毒駕氾濫要推唾液快篩　陳世凱：全力配合修法

毒駕氾濫要推唾液快篩　陳世凱：全力配合修法

高鐵「3連假搶票」戰況慘烈　陳世凱：台鐵還有票

高鐵「3連假搶票」戰況慘烈　陳世凱：台鐵還有票

關鍵字：

交通公共運輸偏鄉審計部幸福巴士公車交通部公路局

讀者迴響

熱門新聞

挨酸「有錢人的肉便器」　奈奈子怒告5網友慘敗

信義區空橋「高跟鞋妹與男激戰」網傻眼

「95%全身刺青」後悔了！男手術洗掉　曝痛苦過程：痛3倍

受困Cybertruck！2760°C燒死骨頭崩解

風田宣布結婚！　

即／高雄左營墜樓！女國中生臟器破裂慘死

夫看A片驚見妻是女主角　怒告離婚

信義區威秀空橋上演活春宮　警方出手了

普發1萬　最快「這個月」拿到

三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」

高雄男上網看A片　驚覺「妻子是女優」

賴清德多次懇談柯建銘拒退居二線　最後一招曝光

店員被客人逼崩潰　下跪狂磕頭

富商痛毆女伴：對妳這麼好不給X　下場出爐

美上訴法院裁定　川普全球關稅措施不合法

更多

最夯影音

更多

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

【這瓶1萬2！】夜市套圈圈中鎮店酒　興奮到喪失語言能力XD

【用力用錯邊XD】弟弟不會按噴瓶　聽媽話用力抓表情猙獰超逗趣

當心網路惡狼！孩子玩手遊　媽看對話框驚見女兒被騷擾

【5刀批藥膏】中藥貼布製程超平整太紓壓了啦～

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面