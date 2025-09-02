　
地方 地方焦點

國光客運停駛屏東路線　統聯9/8起無縫接駛

▲統聯客運接手國光客運路線。（圖／屏東縣政府提供）

▲統聯客運接手屏東縣境內國光客運2條路線。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

國光客運公司為改善財務狀況，自8月底陸續進行營運調整，計畫停駛部分虧損客運路線；屏東縣境內由國光客運營運之國道客運路線共有2條，已確定由統聯客運公司接手，並自9月8日起接駛服務。

屏東縣政府表示，目前屏東縣境內共有3條國道客運路線，其中國光客運行駛於屏東到臺中(1873)、屏東經台中朝馬到臺北(1839)的國道客運路線，該2路線前經路線主管機關多方協調，後續將確定交由統聯客運公司接續代駛，相關程序刻正辦理中；本次營運調整將利用既有場站跟人員接手營運，服務班次暫不影響既有搭乘旅客，相關異動資訊將於停靠站牌、場站、官網及公車動態資訊平台公告，方便民眾查詢，本府亦將持續與公路局與各客運業者共同努力，持續提供縣境內公共運輸服務，確保基本民行不受影響。

掌握詳細資訊可至縣府交通旅遊處官網－便民服務－公共運輸相關服務查詢https://www.pthg.gov.tw/traffic/Content_List.aspx?n=932D607A92AB603E，或至「屏東go交通」粉絲專頁，亦可下載「屏東go好玩」、「屏東公車」APP。

陳世凱下令全面盤點國道客運路線　不排除整併

陳世凱下令全面盤點國道客運路線　不排除整併

國光客運8月底停駛高屏6條公路客運，9月8日再停駛8條國道客運路線，除該14條外，後續不排除續退出6條國道客運路線，待公路局評估。由於民眾長途旅程大多搭雙鐵，搭國道客運意願低，交通部長陳世凱表示，現行國道客運路線是20、30年前擬定，與民眾需求有落差，要求公路局對路線盤點，一些路線將整併。

國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」　還有6路線也評估停駛

國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」　還有6路線也評估停駛

國光客運9/8停駛8國道路線　套票即起退票免手續費

國光客運9/8停駛8國道路線　套票即起退票免手續費

屏東婦領百萬現金行員報警　阻詐變護鈔

屏東婦領百萬現金行員報警　阻詐變護鈔

國光客運再砍8國道路線　統聯9/8接手

國光客運再砍8國道路線　統聯9/8接手

