國光客運停駛屏東路線　統聯9/8起無縫接駛

▲統聯客運接手屏東縣境內國光客運2條路線。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

國光客運公司為改善財務狀況，自8月底陸續進行營運調整，計畫停駛部分虧損客運路線；屏東縣境內由國光客運營運之國道客運路線共有2條，已確定由統聯客運公司接手，並自9月8日起接駛服務。

屏東縣政府表示，目前屏東縣境內共有3條國道客運路線，其中國光客運行駛於屏東到臺中(1873)、屏東經台中朝馬到臺北(1839)的國道客運路線，該2路線前經路線主管機關多方協調，後續將確定交由統聯客運公司接續代駛，相關程序刻正辦理中；本次營運調整將利用既有場站跟人員接手營運，服務班次暫不影響既有搭乘旅客，相關異動資訊將於停靠站牌、場站、官網及公車動態資訊平台公告，方便民眾查詢，本府亦將持續與公路局與各客運業者共同努力，持續提供縣境內公共運輸服務，確保基本民行不受影響。

掌握詳細資訊可至縣府交通旅遊處官網－便民服務－公共運輸相關服務查詢https://www.pthg.gov.tw/traffic/Content_List.aspx?n=932D607A92AB603E，或至「屏東go交通」粉絲專頁，亦可下載「屏東go好玩」、「屏東公車」APP。