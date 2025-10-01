在台逾期居留者注意！　內政部新制今上路：自行到案罰鍰減半

▲內政部新制今上路，逾期停留或居留台灣地區的無戶籍國民及外國人，在查獲前自行到案者，罰鍰減半。（示意圖／記者彭懷玉攝）



記者陳家祥／台北報導

內政部日前公告修正「入出國及移民法第74條之1特殊事由之認定及減免處罰標準」第3條，自114年10月1日起推行全新外籍人流管理制度，凡是逾期停留或居留台灣地區的無戶籍國民及外國人，在查獲前自行到案者，罰鍰減半，鼓勵逾期居留者勇敢向移民署等治安機關出面到案，早日返國。

內政部表示，因應全球化時代，情勢瞬息萬變，外來人口的安全管理方式也需要與時俱進，為兼顧安全管理及人權保障，將移民法修法後人流動態趨勢納入評估。

根據規定，這次公告修正減免處罰標準，將「願自行出國及依規定繳納罰鍰」的情形，納為減輕處罰事由，以提供誘因，促使逾期停（居）留的無戶籍國民及外國人主動出面到案。另外，國安機關也同步加大查處力道，以「剛柔並濟」策略，提升入出國管理效能。

內政部說明，這次透過修正減免處罰標準，建立明確且常態性的法規制度，呼籲逾期停（居）留的無戶籍國民及外國人勿再躲藏度日，只須完成到案手續後依規定繳納減半罰鍰，並依限離境，即可安心返國。

最後，內政部呼籲，請民眾留意生活四周在台逾期停(居)留的無戶籍國民及外國人，同時鼓勵當事人把握機會，趕快出面自行到案。