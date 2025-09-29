守護花蓮居民安全！內政部邀專家研商治理對策　3招強化防災韌性

▲內政部舉辦馬太鞍堰塞湖防災研討會。（圖／內政部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

颱風樺加沙重創東台灣，花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，內政部今（29日）舉辦「馬太鞍堰塞湖防災對策－從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」，針對其中潛在風險，內政部長劉世芳表示，本次研討會邀集專家學者針對「科學研究與監測技術」、「中央與地方合作機制」及「社區參與與防災教育」三大重點提供專業意見，持續推動跨域合作，提高災害監測、預警與應變能量，守護花蓮居民生命財產安全。

內政部今於台大校友會館舉辦「馬太鞍堰塞湖防災對策－從緊急應變到中長期治理的整合規劃研討會」，邀集李鴻源教授召集人和游景雲教授主持的台大團隊、農業部、經濟部、國科會、花蓮縣政府與陽明交大、成功大學、中興大學等團隊，進行專業研討及運用科技防災研擬對策方案。

劉世芳表示，經樺加沙颱風與後續多日溢流，馬太鞍堰塞湖蓄水量目前已降為610萬噸，為原來量體之6.7%，但政府仍持續處理監測、預警及備便方案。針對其中潛在風險，本次研討會邀集專家學者針對「科學研究與監測技術」、「中央與地方合作機制」及「社區參與與防災教育」三大重點提供專業意見，持續推動跨域合作，提高災害監測、預警與應變能量，守護花蓮居民生命財產安全。

劉世芳指出，馬太鞍堰塞湖因地震與豪雨及本身地質條件不穩定交互影響，這次研討會邀請水文、地震、水理與防災等領域專家，分享堰塞湖溢流、震災潰壩及衝擊評估模型之風險分析，隨時檢視災害預警、通報及緊急應變的協調流程，同時強化居民撤離及收容安置機制，增強社區居民與政府各項應變能力。

劉世芳說明，透過研討會的交流成果，將有助於形塑更完整的堰塞湖防護策略，也相當感謝各部會、學術單位及各級政府，未來內政部將持續整合資源，加強潛勢區域盤點與應變規劃，並透過演練、教育與公私協力，建構花蓮地區更堅實的防災韌性，為居民打造更安全的生活環境。