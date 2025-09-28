　
政治

全力支援花蓮光復災區復原工作！　內政部研擬租屋、修繕住宅補貼

▲▼行政院長卓榮泰今（28日）在內政部次長董建宏的陪同下，前往中山路三段及中學街路口視察光復鄉雨水下水道及側溝淤積災損情形。（圖／內政部提供）

▲行政院長卓榮泰前往花蓮勘災。（圖／內政部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流釀光復鄉嚴重災情，光復鄉目前正處於災後復原階段，大量志工「鏟子超人」也湧入花蓮協助災民恢復家園。內政部次長董建宏今（28日）表示，內政部已研擬樺加沙風災住宅協助措施（草案）會儘速提報給行政院核定，以提供租金補貼、重（建）購住宅利息貸款補貼、修繕住宅貸款利息補貼等方案，讓民眾可依照自身需求選用適合方案，早日完成家園復原工作及回到日常生活。

行政院長卓榮泰今（28日）前往花蓮縣光復鄉聽取中央災害應變中心前進協調所報告最新救災情形並慰勉工作人員。另在內政部次長董建宏的陪同下，前往中山路三段及中學街路口視察光復鄉雨水下水道及側溝淤積災損情形。

董建宏表示，馬太鞍溪堰塞湖溢流災害發生後，同仁第一時間就展開光復雨水下水道巡查機制，經由下水道圖資系統（GIS）及現場人孔蓋開蓋等方式進行研判分析。目前中山路、忠孝路及佛祖街等區域之雨水下水道管線內泥沙淤積嚴重，後續內政部會協助地方政府辦理相關清淤工作，讓管線設施儘早恢復正常功能。至於林森路、中興路、中山路一段及糖廠街之下水道設施並未受到破壞，維持正常運作。

董建宏指出，適逢教師節連假期間，來自全國各地的志工朋友陸續抵達花蓮縣光復鄉，並配合志工中心的調度，陪同災民共同進行家園整理工作。同時，內政部已研擬樺加沙風災住宅協助措施（草案）會儘速提報給行政院核定，以提供租金補貼、重（建）購住宅利息貸款補貼、修繕住宅貸款利息補貼等方案，讓民眾可依照自身需求選用適合方案，早日完成家園復原工作及回到日常生活。卓榮泰現場也針對相關事項作出指示，內政部將全面配合及加速辦理。

董建宏也感謝各部會、各縣市、民間廠商及團體的協力合作，才能在最短時間動員所需機具與人力進入災區，積極展開救援、清淤及修繕行動，為當地民眾帶來實質支持，協助光復鄉早日恢復正常。再次提醒，目前該區紅色警戒仍未解除，請所有人員務必配合相關避難防災指示並留意自身安全。

內政部指出，今日陪同行政院長卓榮泰在花蓮現地勘災，包括花蓮縣副縣長顏新章、立委陳瑩、立委傅崐萁、立委鄭天財、立委沈伯洋、行政院秘書長張惇涵、內政部次長董建宏、經濟部次長賴建信、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷及副執行長郭應義、行政院發言人李慧芝、內政部國土管理署副署長於望聖等代表共同出席。

▲▼行政院長卓榮泰今（28日）在內政部次長董建宏的陪同下，前往中山路三段及中學街路口視察光復鄉雨水下水道及側溝淤積災損情形。（圖／內政部提供）

▲▼行政院長卓榮泰今（28日）在內政部次長董建宏的陪同下，前往中山路三段及中學街路口視察光復鄉雨水下水道及側溝淤積災損情形。（圖／內政部提供）

09/27 全台詐欺最新數據

328 1 7395 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

災民小腿感染「爛成腐肉」　醫師當場開刀清創
台中「重機具超人」到花蓮被放鳥　焦急問：我們怎麼辦？
快訊／海嘯警報響　花蓮警稱「錯誤傳達訊息」將內部懲處
87歲母存「手尾錢」遭泥水掩埋！女兒急尋：她知道會心痛死了
亞錦賽冠軍戰！中華隊對日本　先發打線出爐
快訊／災區再傳防空警報聲！　現場往外急撤：快跑起來

