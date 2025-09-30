騎腳踏車能防失智！48萬人參與測試發現：罹阿茲海默症風險降22%

▲研究發現，騎腳踏車可以有效降低失智或罹患阿滋海默症的風險。（資料照／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

美國醫學會期刊最新研究指出，選擇騎腳踏車代替開車或搭乘大眾運輸，不僅有助於環境與健康，還能有效降低失智風險。研究分析近48萬名英國參與者數據發現，騎腳踏車者的失智風險降低19%，罹患阿茲海默症風險更下降22%，同時也觀察到海馬迴體積較大，顯示騎車可能有助於大腦健康。

根據美媒《CNN》，該研究利用英國生物樣本庫（UK Biobank）追蹤超過50萬名40至69歲人士。研究人員調查受試者在過去4週最常使用的交通方式（不含上下班），選項包括非運動型、步行、混合步行、騎車及混合騎車。研究指出，騎車與混合騎車者不僅失智風險較低，也與海馬迴體積較大有關，而海馬迴是負責記憶與學習的重要腦區。

在中位數13.1年的追蹤期間，共有8845人罹患失智，3956人罹患阿茲海默症。步行與混合步行雖與失智風險降低6%有關，但阿茲海默症風險反而增加14%。研究團隊指出，這可能與步行者本身已有平衡或駕駛方面的問題有關。另一個重要因素是基因，帶有APOE ε4基因的人失智風險降低12%，而無該基因者則降低26%。

專家認為，騎腳踏車能帶來多重好處。紐約石溪大學神經科教授韋格斯（Joe Verghese）表示，騎車可改善心肺功能、增加腦部血流、支持神經可塑性及改善代謝；此外，騎車需要更多大腦參與與多樣化的體能動作，也可能提升對失智的保護作用。

報導指出，選擇騎車或混合騎車者則多為男性，且生活方式與健康狀況優於同齡人士。對於步行者，研究也提醒速度與距離同樣重要，短距離悠閒散步可能不足以帶來顯著益處。

專家建議，久坐者若想開始騎車，應先諮詢醫師，從短距離、安全的專用自行車道開始，並戴安全帽、穿著反光裝備，夜間騎行需加裝燈光，最好與同伴同行。即使每週只騎一次或幾次，也有助於大腦健康；對交通安全有疑慮者，可考慮室內飛輪車。

至於步行，應採快步、有目的的方式，逐步延長距離，並保持至少30分鐘、可稍微影響交談的運動強度。世界衛生組織（WHO）建議，成年人每週需150至300分鐘中等強度或75至150分鐘高強度有氧運動。