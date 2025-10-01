　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國目標「晶片五五分」　鄭麗君審慎以對：不會答應這樣的條件

▲▼ 行政院鄭麗君副院長出席「財劃法事權分配中央地方溝通行政院說明記者會」。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院台美經貿工作小組指出，由副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領的談判團隊，剛結束9月底在美國華府與美方進行的第五輪實體磋商，並返抵台灣。針對外界關注美國的「晶片五五分」提案，鄭麗君強調，「我們從未做出五五分的承諾，也不會去答應這樣的條件，我們絕對會審慎以對」。

台美經貿工作小組表示，此行我方談判團隊和美國貿易代表署及商務部進行實體會議，對於爭取調降對等關稅稅率，而且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及爭取232條款關稅優惠待遇，都進行具體且深入的討論，也有一定的進展。

至於台美供應鏈合作方案，目前仍和商務部持續磋商中，且美方依232條款調查的品項也陸續增加，因此我方希望就232相關優惠待遇做更完整的討論。我方將秉持國家利益及產業利益持續與美方進行磋商，後續待雙方就對等關稅、232條款相關優惠待遇及供應鏈合作達成完整共識之後，便會進入總結會議，達成台美的貿易協議。

台美經貿工作小組表示，台灣出口美國超過7成屬於半導體及資通訊產品，屬於232條款的調查範圍，自台美談判以來，美方認為必須同時磋商對等關稅和232關稅併談，但截至7月底前，美方232半導體關稅政策仍在發展中，台美尚未能就供應鏈合作及232關稅形成共識，因此尚未達成貿易協議。

在台美達成貿易協議前，台灣所適用的對等關稅為暫時性稅率20%再加上原MFN稅率，這段期間，政府盡全力以跨部會的支持措施來協助受衝擊的產業。

自8月7日美國對等關稅政策生效後，台美雙方談判持續進行，在三度視訊會議之後，我方談判團隊此次到美國華府進行第五輪實體磋商，和美國貿易代表Jamieson Greer及美國商務部長Howard Lutnick及其所屬團隊在華府進行面對面溝通，繼續針對等關稅、232條款議題和供應鏈合作進行討論。

對於美國商務部Lutnick部長日前受訪提及台美晶片「五五分」的構想，鄭麗君副院長返國後特別澄清強調，這是美方的想法，我方談判團隊從來沒有做出「五五分」的承諾，這也跟現在台美雙方正磋商中的供應鏈合作投資方向不同，「我們從未做出五五分的承諾，也不會去答應這樣的條件，我們絕對會審慎以對」。 

09/30 全台詐欺最新數據

424 1 1879 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認了：至少需2週恢復
鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝

行政院鄭麗君晶片

