美商務部長拋台美晶片五五分　綠委：鞏固台灣更符合雙方經濟效益

針對美國商務部長盧特尼克提出「美台晶片產能五五分」方案，民進黨立委陳冠廷今（30日）表示，台灣政府在貿易談判時應強調鞏固台灣半導體產業最符合經濟效益，此舉將為台美雙邊創造最大利益。

陳冠廷指出，從經濟學角度分析，台灣半導體產業已形成完整產業聚落，生產鏈、技術知識與人才培育皆已深度在地化。任何將產能遷移至美國的做法，將導致經濟效率降低。他強調，維持最具經濟效益、生產效率與生產力的產業模式在台灣，對美方而言同樣最具保障性。

針對美國商務部長盧特尼克27日表示要推動美台晶片產能五五分，並將美國晶片自製率從2%提升至40%的目標，陳冠廷認為，台灣談判代表應明確傳達鞏固台灣產業基礎的重要性。「鞏固台灣所需成本最低，從經濟效益角度評估，維持現有產業優勢才能確保成本效益最大化，並維持產業最高生產效率」。

陳冠廷進一步分析，台灣半導體產業的競爭優勢奠基於完整的產業生態系統。這些優勢涵蓋長期累積的生產技術、專業人才培育體系，以及上下游供應鏈的緊密整合。此產業基礎經過數十年發展方能建立，短期內難以複製或轉移。

他同時指出台灣過去的優良紀錄，強調台灣在疫情期間及疫情後持續穩定供應晶片給美國及其盟友，充分展現可靠夥伴的價值。這些成功經驗證明，維持台灣半導體產能對全球供應鏈穩定具有關鍵作用。

陳冠廷表示，在即將展開的台美貿易談判中，台灣應以經濟效率作為核心論述，闡明維持現有產業布局的合理性與必要性。他認為，與其將資源投入建立新的生產基地，強化既有產業優勢更符合台美雙方的戰略利益。