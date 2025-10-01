　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一腳踹飛老婦「恐怖代價曝光」　律師嘆：你想她會怎麼主張？

▲▼台北捷運年輕人與老婦衝突，北市捷運警察要辦了。（圖／翻攝自Threads＠queen7_910）

▲台北捷運年輕人與老婦爆發衝突。（圖／翻攝自Threads／＠queen7_910）

記者周亭瑋／綜合報導

台北捷運近日爆發一起優先席衝突事件，一名婦人質疑年輕男子佔用優先席，在揮包攻擊兩次後，男子起身將她踹飛至對面座位。此事掀起輿論關注，大批網友力挺年輕男；不過，律師呂秋遠則分析，法律上的代價不容小覷。

呂秋遠指出，從影像可見，女子雖先以包揮動碰觸男子，但力道不大；男子則在將名牌包交給旁人後，明顯預期對方再度出手，隨即用力踹人。雖然普遍網友認為，女子是捷運慣犯、動手在先，男子反擊是大快人心；但法律上的代價不容小覷。

就刑事責任來看，男子若要主張「正當防衛」恐有難度，因為對方攻擊方式與力道有限，他仍有其他方式可選擇防衛，而非直接出腳；若以「防衛過當」辯解，頂多爭取減刑，難以完全免責，「如果男子當下未即時驗傷，將來要主張自己受傷，恐怕也難以說服檢察官。」

而更棘手的是，後續的民事賠償。呂秋遠接著說，「假設女士真的是有些人想像中『貪小便宜的老害』，不是老人很壞，而是壞人變老，這時候，你覺得她會怎麼主張？」如果女子因此聲稱，脊椎或骨骼受損，甚至將既有病痛歸因於這次衝突，男子可能面臨高額賠償與冗長的訴訟。

最後，他也提醒民眾，「這件事，可能讓許多人覺得大快人心，踹得真好；但是，出門在外，還是一切小心。那一腳，很爽；不過，代價可能也不小就是了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

424 1 1879 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝
陸十一國慶　9台灣藝人表態祝賀

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

捷運衝突社會新聞律師解析網路熱議法律問題

