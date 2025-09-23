　
公館圓環「2個月後見真章」　Cheap喊2情況會道歉！一票讚爆

▲▼ 公館圓環13日晚撤除 。（圖／記者莊喬迪攝）

▲公館圓環13日晚間撤除 。（圖／記者莊喬迪攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北公館圓環拆除及地下道填平工程已進行數日，交通車流引發網友熱議。百萬網紅Cheap就直言，圓環不是政治武器，真正關心交通的人，應該討論拆除後是否能有效改善安全及塞車問題，「現在這麼嗆，都不怕兩個月後被打臉喔？」

Cheap今發文表示，台北公館圓環地下道填平後首日，交通意外順暢，未如部分民眾預期出現壅塞，有些人似乎很失望，因為被打臉了；實際上北市府投入超額警力，掃蕩違停32人，同時延長綠燈秒數，這才壓制了原本應有的壅塞情況。

他坦言，第二天開始塞車，也不代表對市府的政策打臉，「地下道被填平了，車道暫時少一條，但圓環還沒拆，施工本來就會塞車，這是常識，所以現在不管塞車不塞車，都沒有參考價值，有什麼好罵的？」

▲李四川今日下午視察公館圓環拆除工程。（圖／北市府提供）

▲李四川21日視察公館圓環拆除工程。（圖／北市府提供）

Cheap認為，真正關心交通的人，應討論圓環拆除後是否能改善安全與通行效率，而不是圍繞在「施工期塞不塞車」這件事；反觀部分網友，只想拿圓環問題作為政治攻擊工具，「現在這麼嗆，都不怕兩個月後被打臉喔？」

最後，他表示，自己是反對填平地下道的，「兩個月完工後，如果不塞車或更安全了，我會跟蔣萬安、李四川道歉；如果亂成一團，我會貼臉開大嘲諷，就這麼簡單。」

對此，網友們紛紛回應，「明明就還在施工，一堆人急著罵，真的不知道在想什麼」、「這才是真正的中立理性」、「他們是為反對而反對，而你不是，你是真的在關心，真正在乎的人」、「中肯評論」、「就是有人短視近利」。

