收到緊急通知！竹北吊車大王「再調怪手、水車」　6點出發前進花蓮

▲▼ 。（圖／翻攝自胡漢龑Threads）

▲車隊一早6點出發。（圖／翻攝自胡漢龑Threads）

記者施怡妏／綜合報導

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉遭洪水灌入，成為重災區，今（26日）是災後第4天，竹北「吊車大王」胡漢龑挺身而出，一早6點從公司出發，載運怪手、小山貓、水車，前進支援花蓮救災，等到救災告一段落後，也會親自去光復鄉，致送慰問金跟撫卹金，貼文曝光，大批網友讚爆，「謝謝胡董！」

竹北「吊車大王」胡漢龑在Threads發文，收到緊急通知，原先出動2台小山貓，但落石太大200級的怪手不能支援，昨晚緊急調了一台300級的怪手，一早5點就開始準備，把怪手裝上車，車隊6點出發，載運怪手、小山貓與水車前進花蓮支援救災。

胡漢龑特別感謝高速公路局局長、高速公路警察局長及所有協助的警力單位，在警方護送下，救難車隊順利穿越雪山隧道前往災區。他透露，由於多處山區道路無法搶通，加上當地缺乏大型重機具，導致部分失聯民眾尚未尋獲，為此他再度加派大型怪手進駐災區，盼能加快搜救腳步，拯救更多生命。

此外，他也承諾，在前線救災告一段落後，將親赴花蓮光復鄉拜會鄉長，致上慰問金及撫卹金，以實際行動為受災鄉親盡一份心力，「再次向全台灣一起救災的英雄們，致上最高的敬意！」

貼文曝光，一票網友大讚，「6點多，國道上看到車隊，滿滿感動」、「胡董救災不落人後！老爸太帥了」、「建議胡董可以增設直升機吊掛部門」、「感謝胡董馳援我故鄉花蓮光復」、「致敬胡董和各路救災英雄」、「謝謝胡董和所有出發救災的人」、「原來變形金剛真的存在，謝謝胡董」。

事實上，之前胡漢龑就發文，除了派機具進行清淤工作，並捐贈50至80萬元物資給災區，還提供慰問金給往生者及傷者，並呼籲外界捐款要慎重，「善款應直接幫助光復鄉民，不要捐到某些帳戶去了。」

