台南交安月成果出爐　7至9月死亡事故少21人「順安2.0」加強執法

▲台南市交通局持續盤點事故熱點路段，逐案檢討並推動工程改善。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲9月30日主持9月份道路交通安全會報，強調交通安全是市府施政重點，必須從源頭降低事故風險並兼顧全齡安全，今年9月適逢開學期與交通安全月，市府透過工程改善事故熱點、教育深耕校園社區、加強精準執法，逐步展現防製成果。統計顯示，7至9月全市A1死亡事故較去年同期減少21人，下降幅度達42%。

黃偉哲市長指出，交通安全需要長期累積與全民參與，市府會持續傾聽民眾意見，優先改善危險路段與校園周邊環境，讓孩子安心上學、長者自在出門，市民朋友都能「平安出門、平安回家」。

交通局長王銘德表示，市府逐案檢討死亡事故，針對可立即改善的工程設施立即改善，並推動「小黃公車」補足偏鄉接駁需求，有效降低高齡者與學生因自駕或騎乘機車產生的風險。同時要求公車業者每日落實車輛檢查、加強駕駛訓練，並推動「路口安全確認」，確保行車安全。

王銘德局長補充，教育面結合教育局在各級學校新生訓練宣導防禦駕駛觀念，並透過社區與宮廟系統推廣「車輛慢看停、行人安全行」。在執法方面，警局自5月起推動「順安專案」，9月再啟動「順安2.0」，納入未依規定迴車等違規態樣，並取消定點與時段限制，以提升見警率、加強執法。

交通局統計，今年3月起全市交通事故受傷人數已逐步下降，1至7月減少758人。交通局呼籲，不論駕駛或行人，都應提高警覺、遵守號誌標誌，養成「慢看停、行人安全行」的習慣，共同營造安全的用路環境。