台南首批6處快充站上線　18席充電格全面啟用

▲台南市首批6處快充站30日正式啟用，共計18席180KW充電車格。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市積極推動智慧交通與綠能永續政策，爭取交通部公共充電樁補助，在7處重要交通節點規劃快充站，首批6處共計18席180KW快充車格於30日正式上線，市府並於台86線橋下停車場舉辦啟用記者會，宣示攜手中央與民間，共築台南快充電網。

市長黃偉哲表示，台南市配合中央2050淨零排放政策，成功爭取7,395萬元補助經費推動電動化運具與無碳化策略。其中約1000萬元經費投入快充站建置專案，讓電動車主能獲得更高效率的能源補給。他強調，此次由源點公司合作建置，並獲台電台南區處全力協助供電，展現中央、地方及企業攜手推動永續城市的決心。

交通局長王銘德指出，市府已於7處公有停車場設置22席180KW快充車格，今日啟用的6處共有18席，剩餘1處4席待台電完成送電及測試後即可投入服務。本案繳費方式多元，提供APP、票證刷卡機與網頁支付，並導入「隨插即充」技術，大幅簡化充電流程。費率則依台電電價尖離峰差別計算，每度6.5至14元，車主可透過掃描QRCODE查詢即時資訊。

王銘德也提醒，快充站格位以「專用格位」為原則，南聖公園停車場另設有「優先格位」各2席，並以不同顏色牌面區分。若一般車輛違規占用電動車專用充電格位，經通報可依《停車場法》處新台幣1200元罰鍰。

市府強調，未來將持續擴大佈建充電設施，鼓勵市民使用電動車輛，以降低移動污染源，打造智慧交通、永續低碳的宜居城市。