地方 地方焦點

台南教育再傳捷報！　勇奪教育部友善校園獎雙殊榮

▲台南市慈濟高中國中部教師黃淑如，榮獲教育部「友善校園獎」國民中學傑出導師。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市教育再傳捷報！教育部公布「2025年度友善校園獎」評選結果，台南市表現優異，榮獲「卓越學校」及「國民中學傑出導師」兩項肯定，分別由安平區億載國小與慈濟高中國中部教師黃淑如脫穎而出。

市長黃偉哲表示，學生是教育的核心，而真正友善的校園必須建立在「尊重、關懷、同理、包容、安全與參與」的價值上。台南市自2020年起推動「品德教育領航學校計畫」，落實友善校園理念，培養學生成為具品德、批判思維與判斷力的未來公民。此次佳績，不僅展現教育團隊在學生輔導與校園經營的深耕成果，更肯定教師長期默默耕耘所營造的溫暖氛圍。

教育局長鄭新輝指出，榮獲卓越學校的億載國小，以「當教育滲透溫暖，孩子便能茁壯」為核心理念，打造融合多元關懷與跨域教學的校園文化。在蔡惠娟主任與蔡青芳組長的推動下，成功營造出每位學生都能自在成長、展現特色的教育場域。

獲頒國中傑出導師獎的慈濟高中國中部教師黃淑如則強調，教育不僅是知識傳授，更在於價值引導與品格養成。她以「感恩、尊重、愛」為核心，透過生命教育與多元活動，培養學生的責任感、同理心與團隊精神，並推動差異化教學，讓孩子找到自我定位。

教育局補充，友善校園不只是政策，更是一種信念。未來除持續推動「友善校園週活動」，也將新增「社會情緒學習」（SEL）議題，並融入教師研習與創意活動，協助師生成為彼此支持的力量，共同打造安全、正向的校園環境。

