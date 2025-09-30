　
地方焦點

2025台南國華松王宴10/19登場　黃偉哲邀全民共下「呷辦桌」

▲台南市長黃偉哲出席「2025台南國華松王宴」記者會，邀大家10月19日共下呷辦桌。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席「2025台南國華松王宴」記者會，邀大家10月19日共下呷辦桌。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

結合台南經典小吃與傳統辦桌文化的「2025台南國華松王宴」，將於10月19日在台南市政府前南島路盛大開席，今年規模加倍，從50桌擴增至100桌，市長黃偉哲30日親自出席記者會，熱情邀請全台民眾共襄盛舉，體驗台南「好吃、好逛、好玩、好買」的城市魅力。

黃偉哲指出，去年首屆活動一開賣即秒殺，今年即使加倍至百桌，仍預料掀起搶購熱潮。他笑言：「應該還要多一個零才夠！」強調活動不僅能品嚐在地經典佳餚，還有豐富抽獎及伴手禮，讓大家滿載而歸。黃偉哲也感謝商圈與市府攜手經營，成功帶動觀光與經濟，使國華街榮登2025年交通部觀光署第一季台南最夯景點榜首。

▲台南市長黃偉哲出席「2025台南國華松王宴」記者會，邀大家10月19日共下呷辦桌。（記者林東良翻攝，下同）

活動由國華友愛街區發展協會主辦，邀集阿明豬心、集品蝦仁飯、包成羊肉湯、佛都愛玉等名店出席，由加丁師蔡裕峰團隊掌廚設宴，並邀請知名藝人路秀蘭代言推廣。主辦單位也安排三條小旅行、六梯次活動，帶領民眾穿梭國華街小巷，邊吃邊聽在地故事。當天除美食饗宴，還備有電動機車、家具等摸彩好禮，活動精彩可期。

經發局表示，本屆「松王宴」除獲經濟部商業發展署活絡商圈計畫補助外，市府亦投入專案經費，攜手中央與地方資源，放大活動效益。期盼透過美食文化行銷台南，推升國華友愛商圈的人氣與營收，帶動整體觀光經濟。報名從速，詳情可上活動報名連結（https://forms.gle/fzLa7ueMMMzUdhg1A）。

2025台南國華松王宴10/19登場　黃偉哲邀全民共下「呷辦桌」

2025台南國華松王宴10/19登場　黃偉哲邀全民共下「呷辦桌」

