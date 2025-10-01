　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印尼學校坍塌2天！至少3人死亡　91學生仍下落不明

記者張方瑀／綜合報導

印尼東爪哇省（East Java）泗水多佐（Sidoarjo）一所伊斯蘭寄宿學校內一棟大樓在9月29日突然倒塌，而事件至今已過去近2天，仍有至少91名學生下落不明，可能仍受困在厚重的混凝土堆下。

▲▼印尼東爪哇省（East Java）泗水多佐（Sidoarjo）一所伊斯蘭寄宿學校內一棟大樓在9月29日突然倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲這起事故已造成至少3名學生罹難、100人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

根據《路透社》、《美聯社》報導，這起事件發生在9月29日下午，數百名男學生正在校內禮拜堂進行午後祈禱，沒想到整棟建築突然崩塌。當地官員指出，這棟具有百年歷史的學校建築，當時正進行未經核准的擴建工程，上層施工結構的重量疑似超出地基承受範圍，導致整棟大樓瞬間垮塌。

倒塌瞬間情況相當慘烈，49歲的阿里夫（Holy Abdullah Arif）抱著外甥羅西（Rosi）的照片崩潰大哭，他描述自己在廢墟中邊跑邊大喊，「羅西！如果你聽得到，就快出來！」

他甚至一度聽見有孩子在瓦礫堆裡回應，卻不是他在找的外甥。現場家屬們則守在一塊寫有倖存者名單的白板前，急切尋找孩子的名字，不少人淚流滿面。

▲▼印尼東爪哇省（East Java）泗水多佐（Sidoarjo）一所伊斯蘭寄宿學校內一棟大樓在9月29日突然倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼東爪哇省泗水多佐一所伊斯蘭寄宿學校內一棟大樓在9月29日突然倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印尼東爪哇省（East Java）泗水多佐（Sidoarjo）一所伊斯蘭寄宿學校內一棟大樓在9月29日突然倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

截至目前，已有超過300名救難人員投入搶救，並動用吊車與挖土機清理廢墟，但因擔心重型機具會導致殘留結構進一步坍塌，救援仍以人工搜救為主。

印尼國家減災署（National Disaster Management Agency）發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，根據比對出勤紀錄與家屬回報，失蹤人數已從原先的38人修正為91人，「目前仍在全力搜救。」

官方確認，這起事故已造成至少3名學生罹難、100人受傷，另有99名學生與校內職員倖存。傷者中仍有26人正在醫院接受治療。

學校管理人穆吉布（Abdus Salam Mujib）則坦言，工人雖已在祈禱前收工，但樓層的施工重量明顯超過原有地基能承受的範圍，釀成這起悲劇。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

