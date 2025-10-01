美軍大轉型！　川普把「美國城市」當做訓練場：應付內部入侵

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於9月30日在維吉尼亞州的一場軍事會議中提議，將美軍部署於國內，並以城市作為「訓練場」（training grounds），以應對他所稱「內部的入侵」（invasion from within）。此言論引發巨大爭議，不僅挑戰傳統軍事角色定位，還導致多方批評其背後的政治動機。

川普在這場臨時召集的高層會議上，提出一個不同以往的軍事策略，認為美國城市可以作為部隊訓練的場地。他表示，「內部的威脅比外國敵人更難應對，因為他們不穿軍服。」與川普並肩的國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則強調，他們將推動一系列新指令，終結所謂的「覺醒」（woke）文化，並要求軍方採用更嚴格的體能測試標準，包括「性別中立」或「男性標準」（male-level）的要求。

川普與赫格塞斯的言論展現其政府欲重新定義五角大廈文化，不僅在軍事資源上更加服務政治優先事項，甚至影響美國日常社會治理。赫格塞斯更直言，軍隊過去因「政治正確」而提拔不適任的領導者，並表示，若有軍方高層不認同新指導方針，應該「光榮辭職」。川普則進一步指出，美軍的使命是捍衛共和國自由，而非迎合任何人的感受。

然而，這樣的提議並未獲得一致支持。聯邦參議院軍事委員會首席民主黨議員利德（Jack Reed）批評此舉是「昂貴且危險的領導失職」。他指責赫格塞斯強迫軍方接受政治觀點的做法，嚴重破壞了專業且超然的軍隊傳統。利德認為，這種政治干預可能會損及軍事專業性和國家安全。