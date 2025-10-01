好想要諾貝爾和平獎！　川普：沒給他就是「侮辱」美國

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日再度表達對諾貝爾和平獎的強烈渴望，直言若未獲頒此獎，將是對美國的巨大侮辱。他不僅在公開場合強調自己化解多場國際衝突，還將這些成就與美國的國家榮譽緊密相連，展現爭取此殊榮的決心。

川普在白宮演說中，當著數百名高階軍官表示，和平獎往往頒給「什麼事都沒做的人」，凸顯他對自己未得獎的不滿。他進一步指出，從今年1月重返白宮以來，他已成功化解多達7場國際戰爭。川普強調，若加薩地區的和平計畫順利推進，將達成「8場戰爭、8個月解決」，堪稱歷史性的成就。

然而，川普的主張並未獲得國際社會普遍認可。挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）明確表示，獎項的評選不受外界政治造勢影響。諾貝爾和平獎研究專家斯坦納森（Oeivind Stenersen）更直言，川普今年獲獎的可能性幾乎為零。川普政府列出的7場已和平落幕的戰爭也遭到質疑，部分案例甚至被指控與事實不符。

川普對和平獎的熱切追求，背後或許藏有更深層的競爭心理。他曾多次提及前總統歐巴馬（Barack Obama）在2009年獲得此獎，顯示對此事的耿耿於懷。儘管川普積極宣揚自己的外交成就，他能否成功收穫諾貝爾和平獎，恐仍是一場未解的爭議。