赴日旅遊注意！日本「感染性腸胃炎」爆發　病例創10年同期新高

記者閔文昱／綜合報導

日本近期爆發感染性腸胃炎疫情，患者人數持續攀升，根據最新監測資料顯示，全國病例數已創下過去10年同期新高。專家指出，今年引發腸胃炎的病毒種類多、流行期也比往年更長，提醒民眾外出或處理嘔吐物時務必做好防護，並養成勤洗手的習慣，避免感染擴散。

日媒《NHK》報導指出，感染性腸胃炎常由病毒引起，如諾羅病毒、輪狀病毒等，症狀包括發燒、嘔吐、腹瀉與腹痛，過去多在冬季或初夏流行，但今年秋天仍未見趨緩。根據日本國立健康危機管理研究機構統計，截至9月21日當周，全國約2000家小兒科通報的感染性腸胃炎病例，平均每家達3.9人，連續5周創10年同期新高。

從各地疫情分布來看，大分縣平均每家診所7.56人居冠，其次是群馬縣6.6人、福井縣與宮崎縣6.4人、石川縣6.07人，顯示疫情仍呈多點擴散。專家分析，可能因各地流行的病毒株不同，導致疫情延燒時間拉長，民眾仍需密切留意。

群馬帕斯大學教授木村博一提醒，若家中有人嘔吐或腹瀉，應避免徒手接觸，最好戴手套清理並用漂白水消毒環境。此外，外出旅遊使用公廁後務必用肥皂加水徹底洗手，才可有效降低感染風險。