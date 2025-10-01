　
民生消費

萬聖濃妝不怕殘留！專科卸妝水「一抹卸淨、卸後超保濕」限時買一送一

▲▼ 專科 。（圖／專科）

▲萬聖節盡情妝點自己，派對後別忘了給肌膚最溫柔的守護！拿出「專科超微米卸妝水」一抹卸淨濃妝，素顏也能亮眼登場！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

十月萬聖節是展現創意妝容的最佳時刻！無論是鬼魅妝、還是閃亮派對造型，都少不了厚重彩妝加持。但狂歡過後，如果卸妝不徹底，彩妝殘留與毛孔髒污，不僅讓肌膚暗沉乾燥，甚至引發敏感不適。想要玩得盡興又卸得安心，選對卸妝產品才是派對後的保養關鍵！

萬聖妝太狂？有專科卸妝水就不怕！
萬聖節的妝，不論是大膽撞色眼影還是浮誇血色腮紅，只要拿出一張化妝棉，倒上專科超微米卸妝水，濕敷幾秒，輕輕擦拭，瞬間就能卸除厚重眼妝、唇彩及粉底，輕鬆帶走不留痕跡!

實測卸妝力，有圖有真相！

▲▼卸妝,彩妝,保養,萬聖節,專科,買一送一,專科,卸妝水,卸妝 。（圖／資料照）

▲一抹秒卸南瓜彩妝。

▲▼卸妝,彩妝,保養,萬聖節,專科,買一送一,專科,卸妝水,卸妝 。（圖／資料照）
▲厚重粉底、眼影、唇彩也卸得乾乾淨淨！

卸妝不怕傷膚，網友好評激推！
一般不夠給力的卸妝品，需要用掉好幾張卸妝棉反覆擦拭，不僅浪費，還容易讓肌膚因摩擦而不舒服。相比之下，網友激推的專科超微米卸妝水，回購關鍵全都藏在使用者好評裡，「真的超快就能卸乾淨，眼線唇釉都不殘留！」、「卸完臉也不會緊繃，甚至還有種水潤感」、「以前卸妝都要好幾張棉片，現在兩三下就搞定，超省！」
 

▲▼卸妝,彩妝,保養,萬聖節,專科,買一送一,專科,卸妝水,卸妝 。（圖／資料照）
▲卸完肌膚水嫩好透亮！

專科超微米卸妝水神助攻，一抹卸除99%彩妝
以清爽質地帶來強大卸淨力，輕輕一抹就能卸除99%彩妝，減少過度摩擦，同時帶走多餘油脂和毛孔髒污，讓肌膚零負擔。

卸後肌膚保濕不緊繃的關鍵，主要添加蠶絲蛋白保濕精華及雙重玻尿酸，無論是一般肌或是敏感肌，無添加酒精、香料、色素與礦物油，使用起來溫和不熏眼，讓敏感肌也能安心享受「一抹即淨」的舒適感。

▲▼卸妝,彩妝,保養,萬聖節,專科,買一送一,專科,卸妝水,卸妝 。（圖／資料照）

▲大容量400ml，全系列共有四款針對不同膚質適用！

期間限定買一送一
專科貼心推出期間限定各大通路「買一送一」活動！

今年不只要揪朋友相約打扮成雙的鬼怪，別忘了在派對後用「同款雙瓶」，一起守護素顏的潤澤好氣色，這才是萬聖夜最完美的Ending！

哪裏買：https://pse.is/86fs5e

鏟子超人被割出5cm傷口！　正妹暖舉曝光
百萬YouTube低調救災「默默挖」！　他目擊感動：沒在停
大票人挺年輕男！　他卻嘆老婦被踹現「2大社會危機」
獨／北捷踹飛老婦「是台大高材生」！　學妹曝：是優雅小姐姐
公館圓環直擊！　行人穿越時間不足、機車族嗆「蔣不聽」
快訊／北捷白髮婦遭踹飛　不敢報警原因曝
陸十一國慶　9台灣藝人表態祝賀

