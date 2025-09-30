21萬桃園學童受惠！　凌濤：「生生有鮮奶」也提供豆漿選擇

▲凌濤力推桃園「生生有鮮奶」政策。（圖／擷取自臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員凌濤30日表示，他在去年要求市府必須落實「生生有鮮奶」，已正式通過！教育局每年會編2.8億元預算，全部由市政府來承擔，讓設籍桃園2歲到12歲的21萬名學童受惠。明年二月開始，全桃園孩子一週喝一次鮮奶或豆漿，補充孩子鈣質，健康長大。

凌濤指出，去年，台北市率先實行鮮奶政策，惟桃園財政本來就吃緊，但他隨即向張善政市長、及市府各級推動單位表達，期盼市府順應民意，「財政再苦、也要讓孩子喝到鮮奶補充鈣質。」

然而推動過程，確實遇到一些府層長官不同意見，以健康數據、財政理由遇到困難，經其多次要求、甚至辯論，表態沒有不推動的理由，很高興張善政市長體貼孩子及家長，中央農業部不做，我們來做，自籌2.8億，讓「生生有鮮奶」正式在桃園通過。

教育局、社會局、智發會在過程規劃很辛苦，未來由市府所編列的2.8億預算，將推出「數位兌換平台」，提供學童直接到超商兌換鮮乳，不要增加老師的負擔、及冷鏈的疑慮；除此之外，對於具備乳糖不耐症的孩子，也提供豆漿作為彈性選擇。

另外，凌濤也具體要求市府，必須針對：

1、數位兌換數據、行為模式加以判讀，關照孩子需要，以保護孩子的前提，擴大桃園社會安全網。

2、針對桃園市超商分佈狀況，經發局能協調廠商超前部署，讓領取過程能夠順利。