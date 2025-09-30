　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

21萬桃園學童受惠！　凌濤：「生生有鮮奶」也提供豆漿選擇

▲力推桃園「生生有鮮奶」通過

▲凌濤力推桃園「生生有鮮奶」政策。（圖／擷取自臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員凌濤30日表示，他在去年要求市府必須落實「生生有鮮奶」，已正式通過！教育局每年會編2.8億元預算，全部由市政府來承擔，讓設籍桃園2歲到12歲的21萬名學童受惠。明年二月開始，全桃園孩子一週喝一次鮮奶或豆漿，補充孩子鈣質，健康長大。

凌濤指出，去年，台北市率先實行鮮奶政策，惟桃園財政本來就吃緊，但他隨即向張善政市長、及市府各級推動單位表達，期盼市府順應民意，「財政再苦、也要讓孩子喝到鮮奶補充鈣質。」

▲力推桃園「生生有鮮奶」通過

然而推動過程，確實遇到一些府層長官不同意見，以健康數據、財政理由遇到困難，經其多次要求、甚至辯論，表態沒有不推動的理由，很高興張善政市長體貼孩子及家長，中央農業部不做，我們來做，自籌2.8億，讓「生生有鮮奶」正式在桃園通過。

教育局、社會局、智發會在過程規劃很辛苦，未來由市府所編列的2.8億預算，將推出「數位兌換平台」，提供學童直接到超商兌換鮮乳，不要增加老師的負擔、及冷鏈的疑慮；除此之外，對於具備乳糖不耐症的孩子，也提供豆漿作為彈性選擇。

另外，凌濤也具體要求市府，必須針對：

1、數位兌換數據、行為模式加以判讀，關照孩子需要，以保護孩子的前提，擴大桃園社會安全網。
2、針對桃園市超商分佈狀況，經發局能協調廠商超前部署，讓領取過程能夠順利。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
指揮層級拉高　行政院：季連成輪任花蓮前進協調所總協調官

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

21萬桃園學童受惠！　凌濤：「生生有鮮奶」也提供豆漿選擇

搶救光復鄉！房仲全聯會聯合全台房仲公會　捐物資+投入災區清理

金門機場候補排爆！加開1航班仍有百人滯留　旅客怒吼「我要回家」

守護學童視力健康　台中眼科診所捐贈千副眼鏡助弱勢

棄中秋節大檔期！「太陽餅超人」夜奔數百公里送1.5萬片餅進災區

2025台南國華松王宴10/19登場　黃偉哲邀全民共下「呷辦桌」

東石海之夏烤肉熱潮！　嘉縣衛生局加強監督食品業者

半馬挑戰、健康體驗、嘉年華同樂　紅崴邀全民一起跑出健康

悠遊番路．柿季茶鄉　2025番路柿子節「專利登場」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

21萬桃園學童受惠！　凌濤：「生生有鮮奶」也提供豆漿選擇

搶救光復鄉！房仲全聯會聯合全台房仲公會　捐物資+投入災區清理

金門機場候補排爆！加開1航班仍有百人滯留　旅客怒吼「我要回家」

守護學童視力健康　台中眼科診所捐贈千副眼鏡助弱勢

棄中秋節大檔期！「太陽餅超人」夜奔數百公里送1.5萬片餅進災區

2025台南國華松王宴10/19登場　黃偉哲邀全民共下「呷辦桌」

東石海之夏烤肉熱潮！　嘉縣衛生局加強監督食品業者

半馬挑戰、健康體驗、嘉年華同樂　紅崴邀全民一起跑出健康

悠遊番路．柿季茶鄉　2025番路柿子節「專利登場」

秋季養髮首重「溫和清潔」　頭皮狀態穩定才能養出好髮質

川普最後通牒　限哈瑪斯4天內同意和平協議：否則結局將非常悲慘

緊急鈴沒反應！女被關客運行李艙「狂拍門沒人理」　幽閉畫面曝光

以糖製面盤藏父愛　Bovet得獎與入圍「 錶界奧斯卡」錶齊聚台灣

校名融入意象！新北大鵬國小遊戲場亮相　打造快樂學習新天地

冬季出國滿額送「國內4星飯店住宿券」　自由行、團體遊皆適用

公司送350萬豪車！國稅局不課贈與稅　綜所稅風險最高破140萬

【被質疑作秀】花蓮洪災罹難者頭七公祭！　徐榛蔚上香哭了家屬痛批「在擺拍」

相關新聞

高鐵桃園站前開發區動土　鐵道局：打造台灣「國門之都」

高鐵桃園站前開發區動土　鐵道局：打造台灣「國門之都」

交通部鐵道局與國泰人壽合作開發高鐵桃園站前事業發展用地第1期，今（30）日上午舉行開工典禮。鐵道局表示，該開發案將引進商場及特色娛樂設施、旅館、辦公大樓等，全面完工後，將是「Gate of Taiwan台灣國門之都」的關鍵角色。

本土登革熱再增4例！桃園爆群聚疫情

本土登革熱再增4例！桃園爆群聚疫情

桃園「來慈湖 潮復刻」　八大亮點共譜慈湖秋日盛會

桃園「來慈湖 潮復刻」　八大亮點共譜慈湖秋日盛會

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

出雙北看房！桃園「一堆1千萬出頭」他驚呆

出雙北看房！桃園「一堆1千萬出頭」他驚呆

關鍵字：

桃園生生有鮮奶凌濤

讀者迴響

最夯影音

更多
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒
孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面