桃園「來慈湖 潮復刻」　八大亮點共譜慈湖秋日盛會

▲▼桃園,慈湖,秋天,復刻,水舞,民歌,五燈獎,露天電影,來電五十,市集,光雕。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲陽光下的慈湖湖面波光粼粼，青山倒影映襯，展現靜謐又壯麗的自然風光。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供，下同）

圖、文／桃園市政府觀光旅遊局 提供

慈湖「潮復刻」魅力來襲　懷舊記憶串起世代話題

慈湖具有獨特歷史文化及秀麗山水風情，在休閒旅遊浪潮帶動下，已成為北橫重要全齡友善觀光場域，桃園市政府觀光旅遊局今年將以「潮復刻」為主題，從【國人集體記憶】為出發點，以具創意及現代潮流感的活動設計，重新包裝60-90年代生活、影視、音樂、流行等懷舊元素，讓民眾參與慈湖活動時，都能有「似曾相識」的共感，並促進跨世代情感連結與世代對話，同時推出創意光雕、日夜水舞、七週潮復刻主題日、老派生活市集、三大美拍裝置藝術、手作體驗、多元集客表演及限量免費通關贈品共八大亮點共譜慈湖秋日盛會。活動將於10月4日至11月16日登場，歡迎民眾國定假日及例假日前往慈湖，共同享受這場兼具浪漫、夢幻、歡樂、趣味的「潮復刻」派對。10月5日還有盛大開幕儀式，邀您一同賞月看水舞。

▲▼桃園,慈湖,秋天,復刻,水舞,民歌,五燈獎,露天電影,來電五十,市集,光雕。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲莊嚴典雅的慈湖大門，成為遊客走入歷史文化與自然景致的重要入口。

▲▼桃園,慈湖,秋天,復刻,水舞,民歌,五燈獎,露天電影,來電五十,市集,光雕。（圖／桃園市觀光旅遊局提供）

▲桃園市政府觀光旅遊局今年將以「潮復刻」為主題辦活動，邀請民眾到慈湖感受懷舊魅力。

遊客中心光雕首次亮相　日夜水舞秀藏驚喜邀你來傳情

今年慈湖活動首度打造「音樂光雕展演」，採用光束與投影技術，結合音樂旋律進行光影切換，讓慈湖遊客中心在夜間擁有不一樣的風貌。今年水舞秀將以「70年代水光情書」為主題，打造日間與夜間兩版本，日間版水舞水柱隨音樂搖擺律動，靜靜觀賞並捕捉陽光照射下出現的彩虹；夜間版水舞加入燈光、水霧、水柱搖擺、雷射等效果，並隨音樂起伏達到燈光、音樂與慈湖環境的完美融合，民眾可以體驗到多層次的表演，絕對是一場視覺與聽覺的極致饗宴，甚至夜間水舞秀再加碼貼心小服務，本次水舞秀首度開放「暖心留言」通道，民眾將有機會在水幕上看到留言。光雕水舞將於10月4日開始展演，中秋連假第一天，快到慈湖先睹為快。

▲▼桃園,慈湖,秋天,復刻,水舞,民歌,五燈獎,露天電影,來電五十,市集,光雕。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲慈湖傍晚景觀，夕陽餘暉灑落湖面，山水間籠罩一片金橙色調，氛圍浪漫而柔美。

▲▼桃園,慈湖,秋天,復刻,水舞,民歌,五燈獎,露天電影,來電五十,市集,光雕。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲圖為慈湖2024年夜間活動示意圖，夜幕下的慈湖燈光交錯，光雕與水舞表演點亮園區，營造繽紛夢幻氣氛。

七週潮復刻PARTY　往昔今日懷舊記憶交疊

今年慈湖觀光在「潮復刻」的精神下，進行「最具挑戰的活動設計」，從10月5日至11月16日，連續七週，每週舉辦不同類型活動，內容橫跨藝術、音樂、運動與娛樂等領域，包括「潮70年代懷舊熱舞」、「潮80年代民歌金曲」、「潮70年代定向探索」、「潮80年代劇本不NG」、「潮90年代來電五十」、「潮70年代五燈獎」與「潮60年代露天電影」，慈湖週週皆有驚喜，揪大家一起玩「想當年」梗，往昔今日記憶交疊回味，要讓大家一來再來、一玩再玩。

▲▼桃園,慈湖,秋天,復刻,水舞,民歌,五燈獎,露天電影,來電五十,市集,光雕。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供）

▲整齊規劃的慈湖雕塑紀念公園，融合藝術氛圍與懷舊歷史意涵，是遊客拍照與散步的好去處。

現場有超過16攤桃園在地之美食、小吃、零食、農特產為主的「老派生活市集」，還有「時光隧道」、「復古報頭」、「記憶頻道」共3組主題「美拍裝置藝術」，此外，每日還有免費「手作體驗」、包含歌唱、音樂、舞蹈、特技等內容的「多元集客表演」，以及每日超過百份的「我與慈湖銅像的故事－限量免費通關贈品」，慈湖活動讓你有得看、有得玩、有得吃、有得拍、有得拿。

▲▼桃園,慈湖,秋天,復刻,水舞,民歌,五燈獎,露天電影,來電五十,市集,光雕。（圖／桃園市觀光旅遊局提供）

台灣好行順遊北橫集金幣　「遊桃園APP」豐富獎品等你拿

本府風景區管理處在慈湖活動期間，也推出了遊桃園APP「集金幣遊桃園北橫」活動，民眾只要下載遊桃園APP，並於慈湖活動期間前往活動指定的大溪區、復興區景點或復興區合作旅宿，完成打卡或住宿消費等指定任務，即可獲得對應金幣獎勵兌換豐富獎品，換完為止，請踴躍下載參加。

觀光旅遊局建議搭乘台灣好行觀光巴士前往慈湖，順遊北橫與大龍門；另外開車的民眾可停車於北橫遊客中心，轉乘活動免費接駁車到慈湖。更多活動詳情，請至「樂遊桃園Facebook」、「桃園觀光導覽網」查詢。

▲▼桃園,慈湖,秋天,復刻,水舞,民歌,五燈獎,露天電影,來電五十,市集,光雕。（圖／桃園市觀光旅遊局提供）

七週潮復刻主題日：

●10/5-10/6「潮70年代懷舊熱舞」：參考70-80年代經濟起飛下年輕人流行的娛樂「去舞廳跳舞」，與「中華台灣觀光旅拍婚禮產業發展協會」異業合作，將慈湖打造成為大型「交誼廳、舞廳、俱樂部」，現場將有專業舞團穿著復古潮服，表演走秀並帶領大家大跳社交舞(華爾滋、探戈、恰恰)，一起回顧「Dance」年代。

●10/10「潮80年代民歌金曲」：參考老三台音樂綜藝節目，將慈湖打造成大型卡拉ok盛會，不僅開放民眾點歌與K歌，也將邀請榮獲本市歌唱競賽的得獎者到現場表演熱唱；此外，也將邀請民歌年代當紅歌手壓軸演出，將帶來多首膾炙人口的懷舊金曲，追憶「想當年」那思親思友思鄉思國的情懷，絕不能錯過。

●10/18「潮70年代定向探索」：我國1975 年開始引進定向活動，時至今日已逐漸普及的戶外活動。本次與「桃園市定向越野協會」異業合作，將使用慈湖園區及頭寮步道，規劃「親子定向組」與「單人越野競賽組」兩梯次，讓運動能夠結合益智、運動、趣味，完成自我挑戰。

●10/25「潮80年代劇本不NG」：參考各類經典懷舊影視小說劇情，並結合時下的「劇本殺遊戲」，將慈湖打造出沉浸式推理與角色扮演場域，角色扮演者須透過不斷對話及人際互動才能破關，此類遊戲寓教於樂，能促進人際交流。此外，也將與「北橫之驛」合作設置關卡，擴大遊戲版圖，增加趣味。

●11/1「潮90年代來電五十」：參考80末~90中轟動全台大型相親節目「來電五十」精神，以具現代感的互動方式，將慈湖打造成大型「結緣」場域。活動按照年齡分兩個組別，20-45歲「青春迴廊組」，46-60歲「成熟魅力組」，組別不同，規劃不同的互動配對橋段，歡迎單身貴族們前來報名參加。此外，也將與「北橫之驛」合作設置浪漫溫馨的互動場域，增添活動層次與質感。

●11/8「潮70年代五燈獎」：參考60、70年代知名歌舞競賽、我國選秀節目鼻祖「五燈獎」，規劃「歌唱組」及「舞蹈組」兩種賽制。初賽將舉辦線上海選徵件，排名前20名晉級，11/8到慈湖進行決賽，邀請業界專家擔任評審，決賽前三名獲頒獎金與獎狀。
〔歌唱組：第一名5000元、第二名3500元、第三名2500元〕
〔舞蹈組：第一名8000元、第二名6000元、第三名5000元〕

●11/15-11/16「潮60年代露天電影」：參考60年代我國開始流行之「廟口露天電影」模式，以慈湖遊客中心紅磚瓦建築為背景，重現早期戶外電影的溫馨、浪漫場景，並舉辦2場懷舊布幕電影派對，精選老少咸宜的影片，讓大家能悠閒愜意度過假日時光。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

桃園「越南中秋慶典」　蘇俊賓談台越文化

秋節前夕，桃園市政府20日於龜山區舉辦「越南中秋慶典」活動，副市長蘇俊賓出席活動表示，目前桃園市越南新住民人數已達1萬3,609人，越南文化早已融入桃園，成為城市文化的一部分；而台灣與越南文化「同中有異、異中有同」，非常有趣。例如生肖僅一處不同，台灣以兔子入列，越南則為貓；但兩地同樣崇拜龍，象徵力量與吉祥。

出雙北看房！桃園「一堆1千萬出頭」他驚呆

出雙北看房！桃園「一堆1千萬出頭」他驚呆

苗124線33.5K處路樹倒塌！南庄警緊急排除

苗124線33.5K處路樹倒塌！南庄警緊急排除

桃園《金秋豐收鬼稻祭》　推動濕地保育

桃園《金秋豐收鬼稻祭》　推動濕地保育

即／桃機黃牛「有損國際形象」　檢諭知15萬元交保

即／桃機黃牛「有損國際形象」　檢諭知15萬元交保

桃園慈湖秋天復刻水舞民歌五燈獎露天電影來電五十市集光雕

