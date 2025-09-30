若美軍入境打擊「將宣布國家緊急狀態」　委內瑞拉副總統示警

▲委內瑞拉副總統羅德里格茲（Delcy Rodríguez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

委內瑞拉副總統羅德里格茲（Delcy Rodríguez）29日警告，總統馬杜洛（Nicolás Maduro）已做好準備，一旦美國對委內瑞拉發動軍事攻擊，將立即宣布國家緊急狀態，並且動員軍隊應對。

羅德里格茲形容美國打擊毒品的說法「是天大的謊言」，「美國政府只有一個目標，那就是委內瑞拉的石油、天然氣、黃金、礦物和生物資源儲備，這些正是他們在向全世界宣戰的新時代所需要的。」

她把美國的「好戰」態度歸咎於國務卿盧比歐（Marco Rubio），並且形容對方是「戰爭之王」（the Lord of War），強調一旦啟動緊急狀態，馬杜洛將獲得特殊權力動員軍隊，封鎖國家邊界，並下令軍方接管關鍵基礎設施，「我們絕不會交出祖國！」

川普政府指控，拉丁美洲販毒集團持續把古柯鹼和芬太尼走私進入美國，近期更以打擊毒品販運為由，在加勒比海進行大規模軍事部署，已對委內瑞拉船隻多次發動攻擊，迄今造成至少17人死亡。

▲馬杜洛鐵腕統治委內瑞拉10餘年。（圖／路透）



直到最近，許多專家都認為這一波施壓行動只是政治作秀，目標是取悅美國國內選民，或許能夠引發針對馬杜洛的軍事叛亂。不過，美軍的致命打擊讓一些人開始擔憂局勢升級，也被法律專家及拉丁美洲領袖譴責為非法殺戮。

此前美媒NBC引述4名消息人士說法報導，美軍正在研擬打擊委內瑞拉境內販毒集團的作戰計畫，最快可能在數周內展開，但總統川普尚未正式批准。

根據報導，美軍計畫主要討論重點是對委內瑞拉境內的販毒集團成員、領導層、毒品製造實驗室進行無人機空襲。其中一名消息人士透露，總統川普「準備利用美國的一切力量，阻止毒品流入我們國家，並且將肇事者繩之以法。」

國際危機組織（International Crisis Group）駐委內瑞拉分析師岡森（Phil Gunson）認為，基本上可以排除美軍入境打擊委內瑞拉的可能性，但除此之外所有選項都有機會發生，「或許更可行的是，美國炸掉委內瑞拉境內某處的某個東西，試圖說服我們」與販毒有關。