生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台人體內塑化劑「比歐美高7倍」！醫點名10大陷阱：傷腎還加速肥胖

▲▼微波食物。（圖／取自免費圖庫Shutterstock）

▲台人體內的塑化劑比歐美高出2至7倍，醫師點出10大陷阱。（示意圖／免費圖庫Shutterstock）

記者柯振中／綜合報導

腎臟專科醫師洪永祥近日在臉書發文指出，塑化劑在台灣人的生活中無所不在，長期低劑量、多途徑暴露不僅與內分泌失調、癌症風險相關，更會造成腎功能下降、蛋白尿等問題。他提醒，台灣人體內塑化劑濃度甚至比歐美人高出2至7倍，恐與生活習慣息息相關，必須提高警覺。

洪永祥在貼文中舉例提到，「你有邊滑手機邊吃東西嗎？你經常露營野餐坐在塑膠地墊上吃東西餵小孩？你喜歡咬筆蓋橡皮擦、外帶便當熱湯或經常微波剩飯嗎？」這些看似日常的小動作，都可能讓塑化劑悄悄進入體內，日積月累對腎臟造成長期傷害。

醫學研究顯示，塑化劑代謝物濃度越高，腎絲球過濾率（eGFR）越低，尿蛋白指標也越嚴重，顯示腎功能明顯受影響。研究更發現，塑化劑可引發發炎、氧化壓力，造成腎臟細胞凋亡及硬化，不僅直接傷腎，還會加速肥胖、胰島素阻抗與高血壓等代謝異常，進一步惡化慢性腎臟病。

▲▼保鮮膜,塑膠袋,塑膠。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲保鮮膜遇到高溫可能會讓塑化劑融入食物當中。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

洪永祥點名10種常見的「塑化劑陷阱」：

1、邊滑手機邊吃東西：手機殼、保護貼可能釋放塑化劑，手沾染後隨食物入口。

2、錯誤使用容器微波：塑膠容器或保鮮膜遇高溫，易讓塑化劑溶入食物。

3、長時間喝熱酸飲品：塑膠杯裝熱飲或酸性飲料，可能增加溶出風險。

4、熱湯用塑膠袋外帶：高溫液體直接接觸塑膠袋，加速塑化劑釋放。

5、冷水瓶裝熱水或茶飲：設計僅供冷水的塑膠瓶，遇高溫或酸性液體不安全。

6、常吃油炸外食：高溫油脂容易溶出塑化劑，外帶容器也可能是污染來源。

7、使用劣質紓壓玩具：部分材質含塑化劑，長時間接觸恐經皮膚吸收。

8、偏好香味濃烈產品：香皂、沐浴乳、化妝品常添加塑化劑作為定香劑。

9、咬橡皮擦文具：PVC製橡皮擦常含塑化劑，誤食恐危害健康。

10、坐在塑膠地墊上吃東西：食物與手易接觸地墊表面，增加攝入風險。

洪永祥提醒，想要遠離塑化劑危害，日常可透過勤洗手、多喝水、多吃蔬果、定期清理室內灰塵來減少風險。他強調，塑化劑不是突發的急性毒物，而是潛伏日常的慢性傷害，唯有改變習慣，才能為腎臟做長期保護。

09/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸建政76周年涉台談話篇幅減少　習近平：堅決反台獨與外部勢力
快訊／國一4車連環撞！火燒車「濃煙竄天」傷亡不明
快訊／威剛有重大訊息待公布　明日起暫停交易
北捷阿嬤揮袋逼讓座！男一腳踹飛　醫：暴力就是不對
超思詐畜產會6085萬　官商3被告出庭全喊冤
快訊／輝達能落腳北士科？新光人壽最新回應
上市60年老藥退出台灣市場！健保署證實了
孫德榮「召于朦朧魂魄」　法會時間、地點曝光

健康塑化劑腎臟警報台灣洪永祥

