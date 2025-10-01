　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

捷運白髮婦堅持坐優先席理由曝　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

▲▼ 在捷運上搶優先席遭踹飛的曾姓阿嬤(73歲)，於北市大同區一家便利商店遭警方帶回。（圖／記者邱中岳攝，下同）

▲捷運鬧事的曾姓婦人通緝被抓，坦承被嗆才持手提袋碰撞年輕人。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

網路近日傳出一段影片，一名婦人手上拿著多袋物品、雨傘，在台北捷運車廂裡用袋子碰撞一名年輕人膝蓋，雙方發生爭執，結果婦人被年輕人怒踹一腳，而這名婦人因遭通緝，1日在超商被逮。她坦承，因為該處座位可以掛東西，所以希望年輕人讓座，但對方回嘴「憑什麼讓妳」，才氣憤用手提袋碰撞，衍生出後續糾紛。

北捷公司近日已將車廂內的博愛座改名為「優先席」，不料仍發生逼讓座引發肢體衝突事件。案發列車是淡水信義線開往淡水方向，車廂內座位並未全滿，仍有其他空位，不過曾姓老婦堅持要坐優先席，理由是「東西很多，想掛在旁邊」，見年輕人未讓座，便以沉重的包包多次揮打對方。

年輕人被攻擊後，先將手上的提袋交給鄰座保管，隨後起身狠踹老婦一腳，被踹飛到對面位置上的老婦怒喊「要叫警察」，並向其他乘客說「原來他是男的啦，我現在才知道他是很可怕的人」，當時旁邊有名男子勸架，婦人悻然離去。

捷運警察隊接獲相關情資後，調閱相關監視器確定進出票卡時間查明兩人身分，兩人因為在捷運上鬥毆，已違反社會秩序維護法第87條「互相鬥毆者」，將通知兩人到案說明，最高可以開罰1.8萬元。

捷運警方在確認身份之際，曾姓婦人因竊盜遭判55天未到案執行，1日上午被警方逮捕，也讓捷運警方順利找到曾女。曾女到案後供稱，「欄杆可以掛東西」，所以問對方「能不能讓我坐」，卻被回「憑什麼要讓妳」，她才會被激怒。警方也將通知出腳的年輕人到案說明。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開挖震撼畫面曝！一樓慘變地下室　佛祖街遭泥沙吞沒
快訊／145萬人注意！　0056配息開獎
「100張股票」全變壁紙！　不敗教主苦笑：我一樣會賠錢
花蓮18死扯小林村！他讚縣長夫妻「大事化小」　陳其邁回應了
特斯拉爆大量　台灣新車銷量出爐
商辦大樓女廁360全景偷拍！　10名OL慘入鏡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開挖震撼畫面曝！一樓慘變地下室埋土裡　佛祖街遭泥沙吞沒

警政署年度打詐掃黑「4合1專案」　破931詐團扣12億贓款

花蓮18死頭七扯小林村！讚多虧傅夫妻「大事化小」　陳其邁回應了

男闖鹿港公墓砸百年古董！香爐花盆碎滿地　里長怒：會有現世報

傳雇狗仔跟監立委　青年監督聯盟告發凱斯國際負責人、謝幸恩

和女兒吵架！放火燒機車+自小客「家差點沒了」　莽父下場曝

北捷白髮阿嬤慘了！涉4竊盜判拘役55天　偷螃蟹夾稱「研究科學」

變態男潛商辦大樓女廁偷拍！360全景狂攝...10名OL慘成獵物入鏡

捷運白髮婦堅持坐優先席理由曝　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

潰壩後河床地勢變高！2村89戶不適合居住　徐臻蔚盼遷村

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

開挖震撼畫面曝！一樓慘變地下室埋土裡　佛祖街遭泥沙吞沒

警政署年度打詐掃黑「4合1專案」　破931詐團扣12億贓款

花蓮18死頭七扯小林村！讚多虧傅夫妻「大事化小」　陳其邁回應了

男闖鹿港公墓砸百年古董！香爐花盆碎滿地　里長怒：會有現世報

傳雇狗仔跟監立委　青年監督聯盟告發凱斯國際負責人、謝幸恩

和女兒吵架！放火燒機車+自小客「家差點沒了」　莽父下場曝

北捷白髮阿嬤慘了！涉4竊盜判拘役55天　偷螃蟹夾稱「研究科學」

變態男潛商辦大樓女廁偷拍！360全景狂攝...10名OL慘成獵物入鏡

捷運白髮婦堅持坐優先席理由曝　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

潰壩後河床地勢變高！2村89戶不適合居住　徐臻蔚盼遷村

鴻海獲外資調高目標價至270元　看好強勁AI伺服器出貨成長

明星愛店「麻神麻辣火鍋」12/31熄燈　果凍鴨血成絕響

海裕芬兩個月接不到工作想接家庭代工　喉嚨卡東西緊急內視鏡

女網紅直播5小時不敢上廁所　憋到「感染尿血」急就醫

超過10萬人次！賴清德感謝「鏟子超人」　「台灣不分黨派團結一起」

「鏟子超人」傳發燒腹瀉　衛福部長喊話別逞強：現場多為2類患者

台中女房仲狂吃體重飆破110公斤！求診就醫半年甩油27公斤

快訊／145萬人注意！0056續配0.866元　年化分配率9.4%

串流收視週榜／《暴風圈》4神劇霸榜！愛情短劇《盛夏芬德拉》爆紅

民眾黨公告首波議員提名　北市4選區各提1人、竹市東區2人香山1人

【樂觀刻進骨子裡】一群可愛的原民哥邊唱邊跳邊鏟土！

社會熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

越南妹「掐鳥」阻止恩客硬上　傳訊妹妹「快救我」後墜樓

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

捷運白髮婦曝堅持坐優先席理由　年輕人這句話惹怒她

北捷白髮阿嬤涉4竊盜　偷螃蟹夾稱「研究科學」

攜愛女直衝災區救援！吊車大王：戰到最後一兵一卒

災民「我家有個200公分巨人」！竟是富邦悍將投手

虎媽虐死21歲女　疑伴屍5天滅證

快訊／高雄大樹濫墾案　前檢察官被羈押

鏟子超人首日上工被割出4cm傷口

更多熱門

相關新聞

老婦博愛座逼位遭怒踹「孫安佐發問」！

老婦博愛座逼位遭怒踹「孫安佐發問」！

北捷日前發生一名婦人因要求讓優先席，與年輕人爆發衝突，甚至被當場踹飛，畫面曝光後引發全網熱議。向來對拳戰很有興致的星二代的孫安佐，也忍不住在影片底下留言，「我踢的話，大家會說什麼⋯」，網友紛紛笑說，「應該不敢再坐博愛座」。

北捷白髮阿嬤涉4竊盜　偷螃蟹夾稱「研究科學」

北捷白髮阿嬤涉4竊盜　偷螃蟹夾稱「研究科學」

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

年輕人捷運上踹婦人　他點出爆發關鍵

年輕人捷運上踹婦人　他點出爆發關鍵

關鍵字：

捷運通緝車廂

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

可能有新颱風！　變天時間曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

花蓮「志工爆滿」台南風災卻沒有　鄉民點出差在這

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面