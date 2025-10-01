捷運白髮婦堅持坐優先席理由曝　年輕人嗆「憑什麼讓妳」惹怒她

▲捷運鬧事的曾姓婦人通緝被抓，坦承被嗆才持手提袋碰撞年輕人。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

網路近日傳出一段影片，一名婦人手上拿著多袋物品、雨傘，在台北捷運車廂裡用袋子碰撞一名年輕人膝蓋，雙方發生爭執，結果婦人被年輕人怒踹一腳，而這名婦人因遭通緝，1日在超商被逮。她坦承，因為該處座位可以掛東西，所以希望年輕人讓座，但對方回嘴「憑什麼讓妳」，才氣憤用手提袋碰撞，衍生出後續糾紛。

北捷公司近日已將車廂內的博愛座改名為「優先席」，不料仍發生逼讓座引發肢體衝突事件。案發列車是淡水信義線開往淡水方向，車廂內座位並未全滿，仍有其他空位，不過曾姓老婦堅持要坐優先席，理由是「東西很多，想掛在旁邊」，見年輕人未讓座，便以沉重的包包多次揮打對方。

年輕人被攻擊後，先將手上的提袋交給鄰座保管，隨後起身狠踹老婦一腳，被踹飛到對面位置上的老婦怒喊「要叫警察」，並向其他乘客說「原來他是男的啦，我現在才知道他是很可怕的人」，當時旁邊有名男子勸架，婦人悻然離去。

捷運警察隊接獲相關情資後，調閱相關監視器確定進出票卡時間查明兩人身分，兩人因為在捷運上鬥毆，已違反社會秩序維護法第87條「互相鬥毆者」，將通知兩人到案說明，最高可以開罰1.8萬元。

捷運警方在確認身份之際，曾姓婦人因竊盜遭判55天未到案執行，1日上午被警方逮捕，也讓捷運警方順利找到曾女。曾女到案後供稱，「欄杆可以掛東西」，所以問對方「能不能讓我坐」，卻被回「憑什麼要讓妳」，她才會被激怒。警方也將通知出腳的年輕人到案說明。