宜蘭出現今年首例本土登革熱　縣府啟動緊急防治

▲宜蘭出現今年首例本土登革熱，宜縣府啟動緊急化學噴消及孳清作業防治。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府於9月28日接獲疾管署台北區管制中心通報，一名40多歲男性確診為今（2025）年首例本土登革熱病例。患者為宜蘭與台北之間的通勤族，平日晚上常至羅東運動公園散步，並曾於9月12日及14日分別至草嶺古道及仁山苗圃爬山。患者於9月17日出現流鼻水、發燒及肌肉酸痛等症狀，經疾管署檢驗後於9月28日確診，並於30日公布為本土病例。目前患者家中4名同住者均無相關症狀。

宜蘭縣衛生局徐迺維局長表示，接獲通報後，縣府迅速展開防疫行動，包括環保局進行化學噴消及孳清作業，覆蓋患者住家周邊、足跡地點及醫院等環境，以期控制疫情擴散。此外，衛生局呼籲醫療院所提高警覺，遇有疑似登革熱症狀者，如發燒、關節痛及出疹，應及時通報，讓衛生單位能迅速採取防治措施。

代理縣長林茂盛強調，病媒蚊防治需要全民共同努力，呼籲民眾積極清除蚊蟲孳生源，並遵循「巡、倒、清、刷」四步驟：定期巡視環境、倒置不用容器、清除廢棄物及刷洗容器內壁以清除蟲卵。家中水耕植物應每週換水並清洗器皿，室外盆栽避免使用底盤以防積水。外出時建議穿著淺色長袖衣褲，並塗抹經衛生福利部核可的防蚊藥劑，以降低蚊蟲叮咬風險。

衛生局提醒民眾，若需前往東南亞或其他登革熱流行地區，務必做好防蚊措施，返國後應進行14天健康監測。一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、噁心、肌肉及關節痛或出疹等疑似症狀，應立即就醫並主動告知旅遊及活動史（TOCC）。相關防疫資訊可至疾管署全球資訊網查詢，或撥打免付費防疫專線1922及宜蘭縣政府衛生局防疫專線03-9357011洽詢。

宜蘭縣政府強調，登革熱防治刻不容緩，呼籲民眾共同配合，齊心防範疫情擴散。