社會 社會焦點 保障人權

感謝小山貓超人！宜蘭暖男開外掛「進民宅鏟污泥」　災民笑了

記者游芳男、許宥孺／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉民宅被灌進大量污泥，大批「鏟子超人」奔往花蓮救災，宜蘭一名男子蘇宏明深受感動，向廠商租借小怪手、小山貓直奔災區，昨（27）日順利開進民宅內，原本徒手鏟土2天才能清1間，但一下午就搞定一條街，大幅減少清運人力和時間，災民看到地板重見天日，終於展開笑顏。蘇宏明在社群上透露想法後，也吸引不少宜蘭在地企業加入支援行列，網友紛紛大讚：「這不就是台灣真正光復，團結一心！」

▲▼感謝小山貓超人！宜蘭暖男衝花蓮「屋內開鏟污泥」。（圖／蘇宏明授權提供）

▲▼感謝小山貓超人！宜蘭暖男衝花蓮「屋內開鏟污泥」。（圖／蘇宏明授權提供）

▲▼感謝小山貓超人！宜蘭暖男衝花蓮「屋內開鏟污泥」。（圖／蘇宏明授權提供）

「花蓮真的好可憐，大家都好有愛心，好辛苦，用鏟子一鏟一鏟挖土……如果有小怪手小山貓，應該會快很多。」蘇宏明表示，前天聽到老婆提到花蓮災區新聞，那一刻，他突然覺得自己也許能做點什麼。於是，臨時起意展開了花蓮計劃。

蘇宏明表示，他聯絡了很多朋友跟廠商，租好可前往花蓮的工程機具，包括100公分寬的小怪手、80公分的小山貓，適合住民宅騎樓凊泥巴、寬度可進民宅的門室內住家協助清泥，並且租借到2台貨車以及願意同行的機具司機，昨日2車3人載著機具出發花蓮，並快速抵達重災區。

「這土厚到人要怎麼挖？他們挖2天才1間，太慢了！」蘇宏明表示，自己判斷沒錯，外掛開下去，快速清運，看到居民歡呼很值得，下午就一口氣搞定一條街，他發起活動後，也陸續有善心企業加入贊助救援的行列，包括川湯春天、群祥建設、浦田建設、日興怪手、 玖鴻鷹架、青川設計、宜峰石材、菁英獅子會、宜蘭囝仔。

▲▼感謝小山貓超人！宜蘭暖男衝花蓮「屋內開鏟污泥」。（圖／蘇宏明授權提供）

▲▼小型機具發揮功用，一下午就協助清運一條街。（圖／蘇宏明授權提供）

▲▼感謝小山貓超人！宜蘭暖男衝花蓮「屋內開鏟污泥」。（圖／蘇宏明授權提供）

今日救災工作持續進行，蘇宏明表示，跟工班商量好，早上6點起床，提早7點災區上工，趁部落居民及其他救災都還沒動起來，巷道空時進場開工，能多做一點是一點，盡早恢復家園。

蘇宏明同時也在臉書號召網友，希望有會開小山貓、小怪手、三噸半手排貨車的夥伴，以及願意出力的志工前往花蓮，「這是一場真心的行動，哪怕只是一點點資訊或一份力量，都能讓前方的路，多一點光。」

蘇宏明發起的救災活動，也讓不少網友豎起大拇指，「蘇董的號召 最有效率的救助」、「請收下我的膝蓋」、「謝謝您為台灣的社會付出，感謝！」、「你們是宜蘭的英雄」、「花蓮人感恩您」、「誰說台灣沒光復，這不就是台灣真正光復，團結一心」、「超讚，這小台的更靈活，幫大忙了」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

教師節連假適逢花蓮光復地區因堰塞湖潰堤受創，吸引大批救援人員及民間志工進入災區，光復車站近日人潮驟增。台鐵公司也因應需求，增開疏運救災列車停靠該站。為維護秩序與旅客安全，鐵路警察局花蓮分局特別在光復車站設置「機動派出所」，派員協助人流疏導、交通維持與旅運安全。

關鍵字：

花蓮馬太鞍溪堰塞湖宜蘭小山貓小怪手

