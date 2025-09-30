紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

▲紫禁城寧壽宮花園，又稱乾隆花園。（圖／翻攝人民日報，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

今年是故宮建院百年，北京故宮今（30）日起首度對外開放「乾隆花園」的第一、二進院落。這座紫禁城裡最豪華的花園，是乾隆為晚年生活構建的理想居所，在中國乃至世界古典園林史上均具有重要地位。

乾隆花園正式名稱為寧壽宮花園，位於紫禁城寧壽宮區西北隅。花園面積雖小，卻獨具匠心，自南向北分為四進院落，共有27座風格各異的建築，160公尺的南北縱深與近40公尺的東西寬度，勾勒出一方狹長秘境，融匯南北園林藝術精華，兼具文人雅趣與皇家氣度。

近一個世紀內，乾隆花園的建築從未對公眾開放。配合「天工匠心——寧壽宮花園的歷史與守護」展覽的開幕，乾隆花園第一、二進院落也對觀眾開放，該展覽將在花園遂初堂及東西配殿展出，呈現乾隆花園的歷史文化價值與保護修復成果。

本次開放的區域內，觀眾可欣賞到多處頗具特色的建築，如典出蘭亭雅集的禊賞亭，以古楸為名的古華軒，聳立山頂的承露台，寓意深遠的遂初堂等。經過精心的保護和修復，這些建築煥發新的生機。

乾隆花園有一個核心的設計理念，就是中國古典園林追求的「以小見大」。左右兩側兩道連綿的假山並非簡單的裝飾，而是整個空間的「骨架」，如同兩條天然的山脈，東西遙望呼應，把主體建築「古華軒」環抱其中，營造出一種「咫尺山林」的意境。

因此，一踏入乾隆花園，紫禁城的宏大規制就被巧妙地隔絕在外，仿佛進入了一片世外桃源。這就是典型的江南園林手法：欲揚先抑，開門見山。

北京故宮博物院與世界建築文物保護基金會從2000年開始，一起推進乾隆花園的保護與修復工作。據介紹，大量國際保護專家參與到建築保護之中，提供了重要的技術支持；乾隆花園的內簷裝修包括從英國進口的平板玻璃，還有玻璃寶座和插屏，日本漆板和新發明的普魯士藍等顏料也被應用其中。