政治 政治焦點 國會直播 專題報導

受災戶家裡還有泥沙仍投入志工團默默救災　「我家不是最嚴重的」

▲▼民進黨志工團連日在災區協助復原工作。（圖／翻攝何博文臉書）

▲民進黨志工團連日在災區協助復原工作。（圖／翻攝何博文臉書）

記者杜冠霖／台北報導

花蓮縣光復鄉救災與災後復原工作持續進行，民進黨公職、志工團也連日投入救災工作。民進黨副秘書長何博文今（30日）透露，協助清淤工作的志工lamen是原住民部的同仁，今天早上同仁回報，lamen家其實就在光復鄉，也在災區範圍，她家也是受災戶，泥沙堆積量也不少。但救災過程中，lamen沒有一句要求支援人力或送任何物資去她家，她認為整個光復鄉幾乎都是災區，她家雖也受災但不是最嚴重，家人也還能應付。所以寧可先幫助其他人。何博文表示，「lamen無私的精神很震撼、很感動、很巨大，我很驕傲有這樣的同事」。

▲▼民進黨志工團連日在災區協助復原工作。（圖／翻攝何博文臉書）

大批民眾、國軍、慈善團體投入花蓮救災，政壇部分，民進黨則是籌組志工團募集、配送相關物資，投入災後復原工作，也有民眾黨公職前往協助清淤工作。

何博文表示，lamen是我督導部門原住民部的同仁，平日話不多，工作崗位上，始終努力本份做好工作。這次光復鄉嚴重災情，第一時間招募黨部同仁前往，這是很艱困、很辛苦的任務，但平日沈默寡言的她，奮不顧身搶第一波報名，隨即整備前往，沒有二話。

何博文坦言，萬事起頭難，搶救災區亦復如此。這幾天不管是清理泥沙垃圾、搬運救援物資、慰問偏遠災民都有她的身影在。即使地面泥濘不堪、煙塵滿天、異味撲鼻，環境再不堪，體力近乎透支，她都堅持跟著團隊幫災民清淤、送食物。

何博文透露，今天早上同仁跟我回報，lamen家其實就在光復鄉，也在災區範圍，她家也是受災戶，泥沙堆積量也不少。我聞訊整個傻眼，因為lamen過程中只顧著協助團隊、協助其他災民，任務分配沒有任何推托，也沒有一句要求支援人力或送任何物資去她家。

何博文轉述，lamen認為整個光復鄉幾乎都是災區，她家雖也受災但不是最嚴重，家人也還能應付。所以她寧可先幫助其他人。lamen愛她的家鄉、她的族人，就像愛她自己的家人一樣。今天，黨部同仁動身前往lamen家幫忙，大家都很感動。

這不是酸民口中的造神，因為lamen真的很平凡，平凡到就像每天在辦公室經過你我身邊，只是點頭打招呼，露出一抹淺淺微笑的同仁。但她無私的精神很震撼、很感動、很巨大，我很驕傲有這樣的同事，還有所有為災區付出的每一位黨公職，謝謝。

【迷因垃圾車】 西門町垃圾車太潮了！竟然播迷因貓OIIA OIIA當主題曲

花蓮光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖潰堤，災情相當慘重，除了一般民眾積極協助復原，也有許多名人投入救災工作。啦啦隊「LuxyGirl」成員泡泡也加入救災行列，從早忙到傍晚，雖然很累，且滿身泥濘，但她仍露出最燦爛的笑容，「漂亮外表不等於柔弱，我們團力氣沒有在輸男生。」

