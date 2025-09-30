　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東鏟子超人返鄉吃鍋！店家客人聯手「善心加菜買單」全淚噴

▲▼ 連假收假第一天，光復車站依舊擠滿了「鏟子超人」。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲連假收假第一天，光復車站依舊擠滿了「鏟子超人」。（圖／記者許權毅攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮光復鄉日前被馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，許多「鏟子超人」都特地前往幫忙，不過連假結束，超人們紛紛陸續返回崗位。其中有位來自台東的志工，在任務完成返鄉後，因為想喝碗熱湯，進入一家火鍋店用餐，結果發生的一段溫馨插曲，令他感動直呼，「我們用各自的方式，支持著光復，也支持著彼此。」

「沒想到這樣的事會發生在自己身上。」該名志工在Threads表示，他從花蓮回到台東後，想來個鹹食、熱湯，最後決定去吃火鍋。而他雖然換過衣服、鞋子，仍一身狼狽，甚至還帶著鏟子。隔壁桌的夫妻見狀就問他是不是從花蓮回來，他則在餓昏之際邊回答問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，店員小姐後來端上一盤海鮮拼盤，「這是我們老闆招待的。還有，你的餐費隔壁桌已經幫你結掉了，待會直接離開就可以囉！」這讓他超感動，「不在於金錢或物質，而是那份體貼能在陌生人之間，傳遞得如此直接。」

他認為，這座島嶼之所以可愛，他想就是因為這樣的善意，「不需要多餘的言語，我們用各自的方式，支持著光復，也支持著彼此。」最後，他決定把原本要付的餐費添做整數，以「善心人士」的名義捐出去，讓善的循環延續。

貼文引發熱論，「你們這種舉動真的很煩，請問善心接力賽要去哪裡排隊？」「謝謝鏟子超人，也謝謝買單超人」、「台灣人是良善的吧？！希望我們不要撕裂，永遠記得同胞鄰居有難時，我們都會伸出援手。不管台南、高雄、花蓮…或任何地方。」

話題還引來火鍋店老闆留言，「我是火鍋世家老闆，真的不用客氣，看見你的付出，我們也希望給予簡單的支持，謝謝。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／剛結婚就要辦喪事　兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知
啦啦隊女神當志工！　全身泥濘照曝
全真瑜珈停業破產　北市府凍結2.1億信託資金、會員可申請退款
洗菜脫了！解放比基尼洩雙球　砸15萬獻「第一次」：超喘
赴日注意！日本自動販賣機大漲價
遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍
台中情侶3度墮胎！第4次懷孕溺死男嬰
北捷優先席亂鬥！老婦動手要求讓座　遭年輕人一腳踹飛
快訊／BNT代理破局還掏空3.3億　東洋前總座判2年8月
快訊／銀樓飾金飆天價！　百萬現鈔買不到7兩
便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

泥堆到小腿肚！啦啦隊女神當志工「全身泥濘照曝」　網讚人美心美

菲律賓東方可能有熱帶低壓生成　周五影響2地水氣增

放完教師節連假「還有3假期」　1縣市學生10月放16天假

台東鏟子超人返鄉吃鍋！店家客人聯手「善心加菜買單」全淚噴

借怪手「每天砸30萬」突被要通行證　她氣哭！花蓮縣府緊急放行

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

旗艦版製作《弄臣》揭歌劇院10週年序幕

哥姊分不到一毛錢！　她哽咽「遺產全給貓」

快訊／公館圓環首上班日塞爆　「羅斯福路往台北」連機車都不會動

光復鄉18死真相！　洪災前後「通報紀錄」還原

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

泥堆到小腿肚！啦啦隊女神當志工「全身泥濘照曝」　網讚人美心美

菲律賓東方可能有熱帶低壓生成　周五影響2地水氣增

放完教師節連假「還有3假期」　1縣市學生10月放16天假

台東鏟子超人返鄉吃鍋！店家客人聯手「善心加菜買單」全淚噴

借怪手「每天砸30萬」突被要通行證　她氣哭！花蓮縣府緊急放行

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

旗艦版製作《弄臣》揭歌劇院10週年序幕

哥姊分不到一毛錢！　她哽咽「遺產全給貓」

快訊／公館圓環首上班日塞爆　「羅斯福路往台北」連機車都不會動

光復鄉18死真相！　洪災前後「通報紀錄」還原

為愛飄洋過海來結婚！　她懷孕生產後「遭親夫殘殺肢解」

獨／剛結婚就要辦喪事　光復罹難者兒怒：媽媽根本沒接到撤離通知

外送司機路上被逮捕　男開門取餐發現「外送員是警察」嚇壞

柬埔寨旅遊注意！韓男首都金邊「遭擄人綁架」　警破獲犯罪集團

川普「20點和平計畫」一次看！加薩將設經濟特區　加速吸引外資

光復毛孩「物資已爆滿」存量達上限　捐糧親送優先之後10/2再分流

王瞳新副業籌備1年慘賠百萬！　整個人暴瘦「只剩43kg」親友嚇壞

癌藥基金明年剩不到40億　民團籲「盡快法制化」明訂財源

遭傳捲入于朦朧墜樓案！　范世錡巡演「僅賣15張票」新劇也遭切割

自栽大麻狂長130株　他嚇到衝警局自首！下場曝光

【苦中作樂】救災一半怪手開玩搶球遊戲

生活熱門新聞

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

午後變天！　今「雨最大」地區曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

可能有雙颱！　最新預測曝

光復鄉18死真相！　洪災前後「通報紀錄」還原

中秋前夕北市徵才！　月薪上看6萬元

明顯降溫！　估首波東北季風時間曝

借怪手救援「每天砸30萬」突被要通行證　她氣哭

銀行帳戶放15年「存款會充公」？事實查核平台出手

更多熱門

相關新聞

台東市區公車11月起大改版　增設203新路線

台東市區公車11月起大改版　增設203新路線

台東縣市區公車自114年11月1日起將進行大幅調整，原「市區循環線」與「陸海空快線A、B線」將改為101、201、202三條編號路線；「陸海空快線C線」則因運量偏低停駛，同時縣府也將新闢203路線，強化大豐地區居民往返火車站與轉運站的交通便利。

89歲嬤洪災中罹難遺體今入殮！家屬掩面痛哭送最後一程

89歲嬤洪災中罹難遺體今入殮！家屬掩面痛哭送最後一程

聽到災民想吃素　餐車天使「立馬來」

聽到災民想吃素　餐車天使「立馬來」

「超人醫師」徐超斌公祭　親友病患齊聚送最後一程

「超人醫師」徐超斌公祭　親友病患齊聚送最後一程

林業保育署台東分署甄選16名森林護管員

林業保育署台東分署甄選16名森林護管員

關鍵字：

志工火鍋店台東花蓮鏟子超人連假

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

午後變天！　今「雨最大」地區曝

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

台銀黃金存摺飆3791元天價　砸10萬投資不到1年賺逾4萬

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面