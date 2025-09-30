台東鏟子超人返鄉吃鍋！店家客人聯手「善心加菜買單」全淚噴

▲連假收假第一天，光復車站依舊擠滿了「鏟子超人」。（圖／記者許權毅攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

花蓮光復鄉日前被馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，許多「鏟子超人」都特地前往幫忙，不過連假結束，超人們紛紛陸續返回崗位。其中有位來自台東的志工，在任務完成返鄉後，因為想喝碗熱湯，進入一家火鍋店用餐，結果發生的一段溫馨插曲，令他感動直呼，「我們用各自的方式，支持著光復，也支持著彼此。」

「沒想到這樣的事會發生在自己身上。」該名志工在Threads表示，他從花蓮回到台東後，想來個鹹食、熱湯，最後決定去吃火鍋。而他雖然換過衣服、鞋子，仍一身狼狽，甚至還帶著鏟子。隔壁桌的夫妻見狀就問他是不是從花蓮回來，他則在餓昏之際邊回答問題。

沒想到，店員小姐後來端上一盤海鮮拼盤，「這是我們老闆招待的。還有，你的餐費隔壁桌已經幫你結掉了，待會直接離開就可以囉！」這讓他超感動，「不在於金錢或物質，而是那份體貼能在陌生人之間，傳遞得如此直接。」

他認為，這座島嶼之所以可愛，他想就是因為這樣的善意，「不需要多餘的言語，我們用各自的方式，支持著光復，也支持著彼此。」最後，他決定把原本要付的餐費添做整數，以「善心人士」的名義捐出去，讓善的循環延續。

貼文引發熱論，「你們這種舉動真的很煩，請問善心接力賽要去哪裡排隊？」「謝謝鏟子超人，也謝謝買單超人」、「台灣人是良善的吧？！希望我們不要撕裂，永遠記得同胞鄰居有難時，我們都會伸出援手。不管台南、高雄、花蓮…或任何地方。」

話題還引來火鍋店老闆留言，「我是火鍋世家老闆，真的不用客氣，看見你的付出，我們也希望給予簡單的支持，謝謝。」