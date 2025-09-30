　
政治

捲黃國昌狗仔集團案！《菱傳媒》傳將結束營運　他嘆：屢屢熄燈

▲▼ 「民眾黨立院黨團審計長投票意向說明」記者會,黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）

▲民眾黨團總召黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，甚至有國家通訊社記者涉入，《菱傳媒》也捲入其中。據了解，《菱傳媒》30日一早接獲通知，宣布停止發稿運作。對此，議員卓冠廷表示，黃國昌把前政黨搞得一團糟後，過兩年又搞倒一間媒體，屢屢熄燈，跟拍王義川、林右昌、張景森、柯文哲，黃國昌帶起的偷拍歪風，捲到自己人。但遇到他個人利益，公益必須轉彎。竟然還能高舉道德與公益的大旗，這不是聰明，這是邪惡。

隨著黃國昌狗仔事件曝光，《菱傳媒》也被捲入其中，其社長陳申青日前發表聲明坦言，在2021年到2022年期間，剛出刊的菱傳媒與揭弊組織間，基於公共監督、媒體專業精神，有接受合適的新聞題材，並由社長本人負責聯繫，並非政治偵防。不過，聲明仍未讓輿論止血。據了解，《菱傳媒》員工30日一早接到公司通知，立即停止發稿作業。預計下午的社長談話中，不排除觸及公司是否結束營運或資遣員工議題。

對此，卓冠廷表示，黃國昌把前政黨搞得一團糟後，過兩年又搞倒一間媒體。菱傳媒的新股東台鋼，今天緊急聲明停止發稿結束經營。卓指出，黃國昌屢屢熄燈，不是因為他個人沒才氣，而是品格，他一直重複驗證，如果黃國昌擁有權力和資源，他不會善用。

卓冠廷指出，黃國昌今早顧左右而言他，稱讚S記者是優秀的記者、揭露很多弊案。是嗎？你組成一個以公益揭弊為名的跟拍大隊，結果拍出來什麼？紅燈左轉、十指緊扣、公務車，並且全數都只有特定政黨。

週刊系列報導中與黃有關的跟拍案，不只綠營王義川、林右昌、張景森，也包含柯文哲出入八八會館的紀錄。據稱，後來狗仔再次拍到柯文哲出入一間餐廳，回報給黃，但沒有下文。卓冠廷指出，過一陣子，他掛進民眾黨不分區。黃國昌帶起的偷拍歪風，捲到自己人。但遇到他個人利益，公益必須轉彎。

卓冠廷表示，崇拜黃國昌者眾，他會製造衝突、會操作聲量，他用個人的魅力做防護罩，利用支持者的「信以為真」來迴避一切雙標、前後立場的大幅波動。卓直言，炒短線，做聲量，竟然還能高舉道德與公益的大旗，這不是聰明，這是邪惡。

成立公司養狗仔還涉港資？　黃國昌斥：越來越像科幻小說

成立公司養狗仔還涉港資？　黃國昌斥：越來越像科幻小說

民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌遭爆「養狗仔」，今（30日）鏡週刊再爆料，指黃透過姻親成立「凱思國際」付錢給狗仔，甚至疑涉港資背景。對此，黃國昌今反批，英文縮寫是「KC」所以跟他有關係，台灣有多少叫凱思的？真的不曉得一個媒體記者，怎麼會天馬行空寫故事到這樣的程度？荒謬到爆。

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭曉

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭曉

手機露餡！　她揭謝幸恩「分飾兩角」鐵證

手機露餡！　她揭謝幸恩「分飾兩角」鐵證

首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆掌聲

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆掌聲

黃國昌柯文哲議員狗仔菱傳媒偷拍民眾黨民進黨卓冠廷

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

