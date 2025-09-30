捲黃國昌狗仔集團案！《菱傳媒》傳將結束營運　他嘆：屢屢熄燈

▲民眾黨團總召黃國昌 。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，甚至有國家通訊社記者涉入，《菱傳媒》也捲入其中。據了解，《菱傳媒》30日一早接獲通知，宣布停止發稿運作。對此，議員卓冠廷表示，黃國昌把前政黨搞得一團糟後，過兩年又搞倒一間媒體，屢屢熄燈，跟拍王義川、林右昌、張景森、柯文哲，黃國昌帶起的偷拍歪風，捲到自己人。但遇到他個人利益，公益必須轉彎。竟然還能高舉道德與公益的大旗，這不是聰明，這是邪惡。

隨著黃國昌狗仔事件曝光，《菱傳媒》也被捲入其中，其社長陳申青日前發表聲明坦言，在2021年到2022年期間，剛出刊的菱傳媒與揭弊組織間，基於公共監督、媒體專業精神，有接受合適的新聞題材，並由社長本人負責聯繫，並非政治偵防。不過，聲明仍未讓輿論止血。據了解，《菱傳媒》員工30日一早接到公司通知，立即停止發稿作業。預計下午的社長談話中，不排除觸及公司是否結束營運或資遣員工議題。

對此，卓冠廷表示，黃國昌把前政黨搞得一團糟後，過兩年又搞倒一間媒體。菱傳媒的新股東台鋼，今天緊急聲明停止發稿結束經營。卓指出，黃國昌屢屢熄燈，不是因為他個人沒才氣，而是品格，他一直重複驗證，如果黃國昌擁有權力和資源，他不會善用。

卓冠廷指出，黃國昌今早顧左右而言他，稱讚S記者是優秀的記者、揭露很多弊案。是嗎？你組成一個以公益揭弊為名的跟拍大隊，結果拍出來什麼？紅燈左轉、十指緊扣、公務車，並且全數都只有特定政黨。

週刊系列報導中與黃有關的跟拍案，不只綠營王義川、林右昌、張景森，也包含柯文哲出入八八會館的紀錄。據稱，後來狗仔再次拍到柯文哲出入一間餐廳，回報給黃，但沒有下文。卓冠廷指出，過一陣子，他掛進民眾黨不分區。黃國昌帶起的偷拍歪風，捲到自己人。但遇到他個人利益，公益必須轉彎。

卓冠廷表示，崇拜黃國昌者眾，他會製造衝突、會操作聲量，他用個人的魅力做防護罩，利用支持者的「信以為真」來迴避一切雙標、前後立場的大幅波動。卓直言，炒短線，做聲量，竟然還能高舉道德與公益的大旗，這不是聰明，這是邪惡。