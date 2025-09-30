揭謝幸恩「一人分飾兩角」鐵證　林楚茵轟：媒體人身分非這樣糟蹋

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者杜冠霖攝）



記者詹詠淇／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵，遭爆涉入的中央社記者、台北司法記者聯誼會會長謝幸恩昨宣布請辭。不過，她遭週刊進一步爆料，出賣一人分飾兩角的就是她自己，曾在採訪過程中透過「蕭依依」與「謝幸恩」身分發簡訊給民進黨立委林楚茵。對此，林楚茵今（30日）也親自還原過程，「不論妳有幾張臉，幾個名字，被黃國昌指揮的狗仔，甘做政治的打手，就沒有資格講『第四權』！媒體人的身分不是這樣給你糟蹋的！」

林楚茵指出，收到「蕭依依」與「謝幸恩」分別傳來訊息，當時她就覺得奇怪，把這份簡訊問了幾位媒體朋友，想查證蕭依依跟謝幸恩到底是不是同一人，當時媒體朋友也不敢給她肯定答案，但沒想到現在線索都被鏡週刊串起來了！

「不論妳有幾張臉，幾個名字，被黃國昌指揮的狗仔，甘做政治的打手，就沒有資格講『第四權』！媒體人的身分不是這樣給你糟蹋的！」林楚茵痛批，中央社記者跟監國會議員根本已經不只是離譜而是犯罪，甚至跑到她家樓下租車位，到底受到誰的指示？領有政府預算的中央社必須追查到底，她也會持續監督。

林楚茵指出，顯然這是一群由黃國昌領導，有組織、長期跟監、非法跟監、入侵民宅的狗仔集團，請問黃國昌，你背後的資金何在？凱思國際有沒有港資？有沒有境外勢力的介入？有沒有與中國勾結？

林楚茵也問王鴻薇、徐巧芯，狗仔跟拍的照片為何留到你們手上？你們在集團中又是什麼角色？

▼民進黨立委林楚茵揭露前中央社記者謝幸恩「一人分飾兩角」的簡訊。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）