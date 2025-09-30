首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

▲民眾黨主席黃國昌出席「民眾黨立院黨團審計長投票意向說明」記者會 。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌遭爆「養狗仔」，案情牽涉到中央社記者謝幸恩，謝也在事發後宣布辭去職務。今（30日）黨團召開審計長投票意向說明記者會時，黃國昌大讚謝幸恩是優秀記者，「這才是一個記者應該有的樣子，知道記者的天職是什麼、知道台灣現在的政媒環境是什麼」。黃批評《鏡傳媒》有何資格指著人家鼻子說養狗仔？要不拿鏡子照照自己？手上掌握媒體的不是在監督執政者，而是對監督政府的人發動抹黑式攻擊。

黃國昌說，他認識謝幸恩時，謝是採訪他的記者，「她是一個非常優秀的調查記者，因為王義川對我發動莫名其妙的政治攻擊，結果一些綠媒配合王義川起舞」；他說，謝幸恩昨天提的聲明他看了非常感動，這才是一個記者應該有的樣子，知道記者的天職是什麼、知道台灣現在的政媒環境是什麼，「結果把她當成什麼東西在打？鏡傳媒集團，全台灣養最多狗仔的鏡傳媒集團，你們有資格指著人家鼻子、說人家在養狗仔？回去照照自己」。

而針對謝幸恩辭去中央社職務，黃國昌表示，謝為什麼做這樣的決定他無從得知，但可以說的是，這是中央社的損失，「但是離開中央社也好，因為她加入中央社以後，看她在中央社寫的新聞，大部分都是官稿，跟她以前做調查報導的水準差別蠻大的」。

黃國昌說，不管怎麼樣，他對於謝幸恩這段時間遭受到莫名的攻擊，真的不曉得該怎麼形容，這個國家容不下勇於揭發弊案，對於綠營黑金貪腐、狗屁倒灶事情站出來揭發的人，反而變成是什麼？變成真正的政媒一體，拿手上掌握的電視台不是在監督執政者、當權者，而是對於監督政府的人發動抹黑式的攻擊。

黃國昌說，這連假3天看了一些了綠媒的報導，說他神隱，「上個禮拜五7點30分，我一樣來立法院開晨會，開完以後到中央黨部開會，他們說鏡報寫了一堆亂七八糟的東西，新聞聯絡人說要回應，我就回應了，還特別問他們說有記者要來訪嗎？他們說沒有記者接下來陸續問什麼問題，結果說我神隱，我有時候不知道，新聞有需要刻意搞成這樣子嗎？」

接著黃國昌表示，昨直播時講得非常清楚，吹哨者保護協會針對任何弊案的檢舉，一定核實調查。吹哨者保護協會因為檢舉、揭弊、蒐證，揭發的弊案太多了，有很多案子是檢調因為協會的揭弊，被逼著去辦，包括大家耳熟能詳的im.B弊案、八八會館弊案，有關桃園農地併購變更地目的弊案、天道盟在林口干城土地變更弊案。

黃國昌指出，在進行這些案子的調查中，跟狗仔的行為，應該是鏡傳媒集團養的那群人，去揭人家隱私，人家過馬路扶人過街，結果去影射人家有婚外情，還做成封面故事，那才叫做狗仔行為，「吹哨者保護協會不搞狗仔行徑，我們針對弊案調查」。

黃國昌說，不管是調查的同仁或是合作的媒體，他們冒了非常大的風險，而且非常辛苦，從寶和會到天道盟，全部都是有權有勢的人，「我絕對不會洩漏這些調查員的身份，也不會跟大家討論他們進行調查的細節，這是我對他們的責任，他們是在進行非常了不起、辛苦的工作，而且冒了非常大的風險」。

至於被指在安和路和狗仔開會，黃國昌表示，那地方是他以前回到民間後的律師事務所，「我在律師事務所針對我所進行的事情，我跟很多人都會在我的律師事務所開會，包括我的客戶、包括媒體朋友，鏡週刊好像也去過我安和路的辦公室採訪我，沒記錯應該是公館營區的弊案，後來寫出來的東西資料就是我給他們的，那不是鏡週刊調查出來的」。

黃國昌說，當時退到民間社會後，他的工作分成兩個部分， 一個是當律師，但他直至不在賺錢，所以花另外一半的時間投入公益揭弊者保護協會。