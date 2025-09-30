成立公司養狗仔還涉港資？　黃國昌斥：越來越像科幻小說

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌遭爆「養狗仔」，今（30日）鏡週刊再爆料，指黃透過姻親成立「凱思國際」付錢給狗仔，甚至疑涉港資背景。對此，黃國昌今反批，英文縮寫是「KC」所以跟他有關係，台灣有多少叫凱思的？真的不曉得一個媒體記者，怎麼會天馬行空寫故事到這樣的程度？荒謬到爆。

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌駁斥成立公司養狗仔。（圖／記者徐文彬攝）



黃國昌說，《鏡傳媒》集團說凱思國際是他的姻親，請問是哪個姻親？從來沒有看過鏡週刊寫東西越來越像科幻小說，說凱思的英文縮寫是「KC」，所以跟他有關係，「台灣有多少叫凱思的？聽說還有一家很有名的幼稚園叫凱思，所以那家也是我開的？也是港資？真的不曉得一個媒體記者，怎麼會天馬行空寫故事到這樣的程度？荒謬到爆」。

接著黃國昌說，吹哨者保護協會針對不同個案，「如果有媒體表達興趣，我們會有合作」，第一個大案子就是科學城物流，登上財訊的封面故事。黃也提到，協會在跟不同媒體合作過程中，會確認合作媒體碰到東西，敢不敢真的完整真實報導？只要發現媒體因為當權者有縮手，就會終止合作。

黃國昌指出，民報、菱傳媒確實過去有些案子有合作。他舉例，當年在追天道盟的大哥、「鐵霸」曾盈富的案子，他的太太押人到一個服務處去逼人簽本票、簽和解書，畫面非常驚悚，從內湖分局門口一幫小弟把人壓上車，車子直接開到時任議員、現任陸委會副主委梁文傑的服務處。

黃國昌說，當時梁文傑地方服務處的主任也因為暴力討債在追查中，當時把整件事情調查完後，跟民報合作，結果刊登後，接到壓力把有梁文傑跟他服務處主任合拍的照片卸下，讓他非常不高興，那次之後就中斷合作。

黃國昌說，過去合作過的媒體也不少，「現在把焦點放在陳申青身上，他也是蠻無奈的，他以前也是中央社出來的」。黃國昌也表示，之前還跟國際反貪腐組織追蹤，台灣人的納稅錢怎麼樣給中美洲銀行亂花、扶植獨裁者，還有英文在國際社會發表」；但他發現若合作會屈從於壓力，就會中斷合作。