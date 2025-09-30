　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆鼓掌

▲▼立法院會審計長人事案投票。（圖／記者杜冠霖攝）

▲立法院議場。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

歷經114年度中央政府總預算連連卡關，立法院國民黨團原提案將115年度中央政府總預算退回程序委員會，將總預算案暫緩列案。今（30日）院會中處理此案時，現場民進黨立委表達有異議，韓國瑜隨後宣布進行表決並分發表決卡，民進黨團也在議場放上「顧民生，不能等、總預算，勿杯葛」等標語，而在進行表決前一刻，國民黨團宣布撤回提案，引起現場綠委掌聲及歡呼。

中華民國115年度中央政府總預算案，行政院表示，依照預算法之規定，並配合施政計畫編製竣事，歲入計列2兆8622億5319萬1千元，歲出計列3兆349億7437萬1千元，歲入歲出差短1727億2118萬元，連同債務還本1265億元，共須融資調度2992億2118萬元，全數以舉債債務予以彌平。以上連同行政院115年度施政計畫，均於114年8月21日提經本院第3966次會議通過。

而立法院今報告事項第29案，行政院115年度中央政府總預算案含附屬單位預算及營業、非營業部分，邀請行政院長、主計長、財政部長列席報告115年度施政計畫、總預算編製經過。

國民黨團提議將該案退回程序委員會，現場民進黨立委表達有異議，韓國瑜隨後宣布進行表決並分發表決卡，民進黨團也在議場放上「顧民生，不能等、總預算，勿杯葛」等標語，按鈴7分鐘時間過後、進行表決前一刻，國民黨團宣布撤回提案，引起現場綠委掌聲及歡呼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／徐榛蔚上香哭了　家屬怒吼：在前面擺拍
《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭
收假第1天車站仍爆滿！碩士正妹請假救災
首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊
快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業
女兒守5天不敢離開！頭七終尋獲遺體　悲喊：爸爸回來了
快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆
快訊／金價飆漲！　再破新紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

台外長首登「華沙安全論壇」　林佳龍：台灣準備好與歐洲共創繁榮

美農業部次長訪台　綠黨團：雙方項目互補樂見互利貿易

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭曉

鄭麗文親拜會！　李鴻源允諾：未來內政、外交有需要很樂意協助

揭謝幸恩「一人分飾兩角」鐵證　林楚茵轟：媒體人身分非這樣糟蹋

首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆鼓掌

狗仔案延燒　王義川嗆：黃國昌還是沒回答！任一事有關你就退政壇

公館圓環正改建後首上班日　蔣萬安7點視察讚「看起來算順暢」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

救災一半怪手開始搶球玩　靈活操縱救災不忘娛樂XD

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

台外長首登「華沙安全論壇」　林佳龍：台灣準備好與歐洲共創繁榮

美農業部次長訪台　綠黨團：雙方項目互補樂見互利貿易

《菱傳媒》捲黃國昌狗仔集團案　今停止發稿！是否結束營運下午揭曉

鄭麗文親拜會！　李鴻源允諾：未來內政、外交有需要很樂意協助

揭謝幸恩「一人分飾兩角」鐵證　林楚茵轟：媒體人身分非這樣糟蹋

首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆鼓掌

狗仔案延燒　王義川嗆：黃國昌還是沒回答！任一事有關你就退政壇

公館圓環正改建後首上班日　蔣萬安7點視察讚「看起來算順暢」

台86線橋橔驚魂！　警消合力救援輕生男成功阻憾事

勇士媒體日「焦點人物」庫明加未現身　柯瑞坦言是挑戰：尊重他

老公一打二「還包機票住宿」讓她去追劉宇寧！陶嫚曼：真的想不到

客美多咖啡淡水店10/2開幕　「千島炸雞堡」期間限定登場

美中競爭縮小差距！黃仁勳語出驚人：中國晶片只落後「幾奈秒」

藍放行115年總預算　傅崐萁籲卓榮泰：依法落實編列三讀法案預算

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

林業保育署台東分署甄選森林護管員　16名員額創歷年新高

高雄中秋節所有公園禁止烤肉、放鞭炮　違規亂烤最高罰6000元

福特「新7人座休旅」大陸開賣！渦輪、油電雙動力鎖定TOYOTA Highlander

【棒球情人變救災情人】高國輝返花蓮救家園 ！「麒麟臂」助清泥

政治熱門新聞

快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆鼓掌

張善政背包客打扮現身花蓮！慰勞桃園隊

「雨鞋終於髒了」　傅崐萁被挖淤泥被拍

被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

拆公館圓環提前通車　蔣萬安讚：整體算順暢

黃國昌直播回應養狗仔　政治工作者3點吐槽

黃國昌「指揮偷拍」鐵證曝光　疑有港資介入

光復警報誤響！網紅被拍推獨輪車逃命

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌現身說明了

黃國昌狗仔集團「S記者」曝光！　老公當人頭領稿費

黃國昌「揭弊人設」崩壞　豢養狗仔跟監政敵鬥爭

快訊／中央社記者謝幸恩涉黃國昌狗仔集團案　發出聲明請辭

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

首談謝幸恩讚優秀記者　黃國昌：鏡傳媒對監督政府者發動抹黑攻擊

更多熱門

相關新聞

外交預算增百億元　涉外官員曝秘辛

外交預算增百億元　涉外官員曝秘辛

外交部115年度主管歲出預算編列415.03億元，較去年度305.87億元增加109.16億元，引起關注和討論。外交官員表示，面對中國外交預算逐年擴張、對我邦交國施壓利誘並持續打壓台灣國際空間的挑戰，外交部必須爭取足夠外交資源，以維繫邦誼、深化多元合作。明年度外交預算提升，反映外交部盼透過「公私協力」整合跨部會及民間力量推動「總合外交」和「榮邦計畫」，提升台灣在國際社會的能見度與影響力。

訪日落幕！見了2位前首相、4位在野黨主席　韓國瑜：各界都關心花蓮

訪日落幕！見了2位前首相、4位在野黨主席　韓國瑜：各界都關心花蓮

黨員嗆不邀鄭麗文當副主席就退黨　郝龍斌這樣說

黨員嗆不邀鄭麗文當副主席就退黨　郝龍斌這樣說

拋競選黨魁承諾　郝龍斌：討黨產還黨工退休金

拋競選黨魁承諾　郝龍斌：討黨產還黨工退休金

張亞中辯論會狂嗆郝龍斌　謝寒冰揭背後策略

張亞中辯論會狂嗆郝龍斌　謝寒冰揭背後策略

關鍵字：

立法院總預算國民黨民進黨韓國瑜

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

孫德榮收于朦朧魂魄

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

她遭抓包「AI便當」送災區　挨批蹭熱度

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

午後變天！　今「雨最大」地區曝

被酸救災擺拍！吊車大王怒飆3次超扯

新颱「麥德姆」最快後天生成　預估路徑曝

男臉書免費捐精　她生下兒子才知多人受害

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」霸氣回嗆

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

更多

最夯影音

更多
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」
花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面