快訊／藍營提案退回115年總預算「表決前一刻急撤案」　綠營爆鼓掌

▲立法院議場。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

歷經114年度中央政府總預算連連卡關，立法院國民黨團原提案將115年度中央政府總預算退回程序委員會，將總預算案暫緩列案。今（30日）院會中處理此案時，現場民進黨立委表達有異議，韓國瑜隨後宣布進行表決並分發表決卡，民進黨團也在議場放上「顧民生，不能等、總預算，勿杯葛」等標語，而在進行表決前一刻，國民黨團宣布撤回提案，引起現場綠委掌聲及歡呼。

中華民國115年度中央政府總預算案，行政院表示，依照預算法之規定，並配合施政計畫編製竣事，歲入計列2兆8622億5319萬1千元，歲出計列3兆349億7437萬1千元，歲入歲出差短1727億2118萬元，連同債務還本1265億元，共須融資調度2992億2118萬元，全數以舉債債務予以彌平。以上連同行政院115年度施政計畫，均於114年8月21日提經本院第3966次會議通過。

而立法院今報告事項第29案，行政院115年度中央政府總預算案含附屬單位預算及營業、非營業部分，邀請行政院長、主計長、財政部長列席報告115年度施政計畫、總預算編製經過。

國民黨團提議將該案退回程序委員會，現場民進黨立委表達有異議，韓國瑜隨後宣布進行表決並分發表決卡，民進黨團也在議場放上「顧民生，不能等、總預算，勿杯葛」等標語，按鈴7分鐘時間過後、進行表決前一刻，國民黨團宣布撤回提案，引起現場綠委掌聲及歡呼。