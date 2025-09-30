澳洲豪華Airbnb爆「母女雙屍案」！1晚要價2萬　奢華正面照曝

▲Airbnb正面照曝光，1晚要價2萬台幣。（圖／翻攝自Airbnb）



記者王佩翊／編譯

澳洲布里斯本西區高檔豪宅區肯摩爾山莊（Kenmore Hills）驚傳母女雙屍命案，警方29日接獲報案前往蒂納拉新月街（Tinarra Crescent）一處一晚租金要價1000澳幣（約新台幣2萬元）的豪華Airbnb民宿執行安全查訪時，竟在屋外發現54歲婦人與8歲女童的屍體，初步研判兩人為母女關係。

根據《每日郵報》報導，當地警方表示，此案疑似為謀殺後的自殺案件，目前暫未逮捕任何嫌疑人，也未針對其他對象展開追緝。事發後，平時寧靜的富人區頓時被警車與救護車包圍，然而儘管這起雙屍案震驚當地居民，警方則認為，該事件並不會對大眾構成持續性的威脅。

▲案發Airbnb自帶泳池與後院。（圖／翻攝自Airbnb）



案發現場是一棟占地2.5英畝的單層豪宅，自2023年起便作為Airbnb經營，每晚租金高達近1000澳幣（約新台幣2萬元），且至少須連住5晚。該物件在2022年以250萬澳幣（約新台幣5024萬元）售出後改為民宿經營。根據Airbnb介紹，這棟豪華民宿擁有「寧靜奢華的度假環境，緊鄰庫塔山國家公園」。

刑事鑑識小組連夜在現場蒐證調查，直到30日仍持續在附近進行訪查工作。當地居民德克·范登布魯克告訴《信使郵報》，「這是一條非常安靜的街道，住滿退休老人。」另一名鄰居向《布里斯本時報》表示，「這太不可思議了，這裡向來是非常安靜的社區。」

肯摩爾山莊是布里斯本房價最昂貴的區域之一，而這棟豪宅的後院設有無邊際泳池，可俯瞰雞蛋花樹林與山景。房東甚至在介紹中提到「傍晚時分可能會看到袋鼠在花園裡出沒」，沒想到如今卻發生雙屍命案。

目前案件仍在深入調查中，死者身分已確認為來自諾曼公園的54歲母親及其8歲女兒。

