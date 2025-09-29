送完8跳傘客　飛機高空失控「死亡螺旋」！40年資深教練墜機亡

▲ 史密斯不幸死於墜機。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州54歲跳傘教練史密斯（Paul Smith）日前載送8名跳傘客完成跳傘後，駕駛單引擎飛機返航途中不幸墜機身亡。這起悲劇發生於當地27日，距離他的目的地莫瑞亞機場僅剩2公里。

《太陽報》報導，據當地警方透露，史密斯當天帶領8名跳傘客前往跳傘，所有人都安全著陸。但就在幾分鐘後，他駕駛的瑞士製Pilatus Porter單引擎飛機突然失控，以「死亡螺旋」（Death Spiral）方式墜落至喬治貝斯大道旁的叢林。

目擊者描述，「飛機突然開始快速下降，不斷旋轉，接著我們就聽到一聲巨響。」警官馬克斯（Justin Mark）說明，飛機主體墜落在叢林中，機翼則散落在街道上，這些都將成為調查重點。

史密斯在跳傘界有崇高聲望，擁有40年豐富經驗，澳洲跳傘聯合會（Australian Parachute Federation）去年12月才授予他「跳傘運動大師」榮譽。聯合會執行長波特（Stephen Porter）悲痛表示，「我們對這個消息深感悲傷。保羅因多年來的貢獻獲此殊榮，這樣的獎項千載難逢。」

失事飛機近2周內曾執行多次跳傘任務，新南威爾斯警方與澳洲交通安全局已展開全面調查，史密斯確切死因仍有待釐清，而他的岳父此前也因飛機失事喪命。