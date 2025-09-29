外交預算增百億元！官員：應對中國擴張　為無煙硝戰場注入強心針

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部115年度主管歲出預算編列415.03億元，較去年度305.87億元增加109.16億元，引起關注和討論。外交官員表示，面對中國外交預算逐年擴張、對我邦交國施壓利誘並持續打壓台灣國際空間的挑戰，外交部必須爭取足夠外交資源，以維繫邦誼、深化多元合作。明年度外交預算提升，反映外交部盼透過「公私協力」整合跨部會及民間力量推動「總合外交」和「榮邦計畫」，提升台灣在國際社會的能見度與影響力。

外交官員說明，過去一年，台灣在中國強大壓力下維繫12個邦交國，並透過多元外交進路嘗試突破。外交部長林佳龍近來陸續走訪美國、亞洲及歐洲理念相近國家，日前更在歐洲與中國外長王毅「同場較勁」，引發國際關注。而從接待外賓數量到國會外交的亮眼成果，包括今年9月立法院副院長江啟臣率團訪歐出席故宮特展開幕，以及今年1月立法院長韓國瑜成功出席美國總統川普就職典禮，都展現「台灣走向世界、世界走進台灣」的具體成效。

▼立法院長韓國瑜1月20日率跨黨派代表團，兵分兩路參加川普就職典禮 。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

▼立法院副院長江啟臣領藍委楊瓊瓔、綠委陳秀寳、白委林憶君訪歐，並與捷克國會議員交流。（圖／翻攝自Facebook／好立委 楊瓊瓔）

爭取外交預算成長 迎接「無煙硝的戰場」

外交部115年度預算增加的109.16億元，主要是推動「榮邦計畫」的98.43億元以及加強國際交流與訪賓接待8.73億元。涉外官員指出，當總統賴清德提出2030年前國防預算達到GDP 5%的願景，也同步為外交這個「無煙硝的戰場」注入強心針，也由於115年度國防預算編列9495億元、將達GDP 3.32%，不僅回應各國對台灣強化防衛能力的關切、印證台灣落實「和平靠實力」的努力，也成為外交體系與國際友人互動的重要談話基礎。

該官員表示，外交部近年預算每年僅約300億元、占總預算1%，在中國壓力下維繫既有邦交國同時拓展外交關係實屬不易，因此外交部盼能爭取更多資源支持，以確保政策順利推動與落實。國家安全包括國防和外交兩大部分，「如人之雙腳，必須同時向前走，才能確保台灣的國家安全得到保障」，也由於外交的重要性不亞於國防，相對於國防預算大幅增加，適當增加外交預算才能在平衡中穩健前進。

中國外交預算暴增 台灣須補強資源

官員說明，115年度外交預算占總預算1.37%，雖高於去年的1.05%，但僅恢復至110年度水準、仍低於98年馬政府任內曾達到的1.73%。對比中國25年來外交預算自57億元人民幣攀升至今年的645億元，規模暴增11倍，該官員強調，在中國運用龐大經濟規模利誘並施壓我邦交國、在各種國際場域無所不用其極打壓台灣生存與發展空間的情況下，若外交資源和能量未能獲得提升，實難與中國的強烈攻勢及巨大資源抗衡。

推動「榮邦計畫」與國際援助轉型

官員提到，新增預算中的68.43億元將用於推動「榮邦計畫」，包括協助行政院「經濟外交工作小組」會議、鼓勵台灣產業赴友邦及友好國投資、強化與理念相近國在第三國合作，盼以產業優勢帶動友邦繁榮，不僅「固邦」也盼產生示範及外溢效果，進一步拓展外交空間。官員強調，「榮邦計畫」的範疇不僅限於邦交國，也涵蓋理念相近的合作夥伴，例如正在推動「台菲經濟走廊」的菲律賓，以及透過「中東歐韌性計畫」強化半導體民主供應鏈的中東歐國家。

由於立法院曾在112年指出，台灣投入政府開發援助金額（ODA）占國民所得毛額（GNI）比率與聯合國建議之0.7%標準存有極大差距，官員表示，本次另規劃30億元用於增補國合會基金，盼透過國合會帶動援外工作轉型、提升台灣全球影響力，強化台灣在國際開發援助的能量，也回應立法院長期呼籲提升ODA規模的期待。

友台力量壯大 外交議題多元需支撐

官員也說，另外「國際交流活動和訪賓接待 」較114年度增編8.73億元，主要是推動台灣國際組織參與、與友好國家及智庫的議題交流、拓展友我人脈之用。自賴清德上任以來，外交部已接待來自逾100國、600團、5400多位外賓，涵蓋邦交與友好國家。也隨半導體外交、科技合作、網路安全、全社會防衛韌性、印太安全對話等新興議題崛起，經費需求更加殷切，加上疫後通膨、國際物價上漲，調增預算更顯必要。

官員提到，這一年多來，面臨南非迫我遷館，到中國在PIF、APEC等國際場域打壓，都不乏美、日、歐等友好國家為台灣奔走發聲的身影，而這些外交戰役的成果，不僅來自各駐外館處長期人脈經營、決策層級運籌帷幄鏈結跨部會能量，也仰賴與民主陣營夥伴關係經營和鞏固。

▲美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）伉儷與軍委會「戰略武力」小組主席費雪參議員（Deb Fischer）伉儷偕相關幕僚搭乘美國行政專機，8月29日至30日訪問台灣。（圖／記者林敬旻攝）

▲外交部長林佳龍本月25日會晤加拿大國安事務訪問團。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

國會外交成果豐碩 韓江接待逾4千名外賓

近年外交部積極和各國國會議員及政要建立互信和良好關係並邀訪，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣上任至今已接待逾4000名外賓，日前江啟臣才率跨黨派立委團訪歐並赴捷克出席故宮特展開幕式；今年1月韓國瑜率團出席川普總統就職典禮更成功進入國會大廈觀禮，距離川普僅數步之遙，顯示外交人員長期人脈經營與縝密規劃的成果。

官員指出，台灣無法與中國進行「金錢外交」競逐，外交預算亦受立法院嚴格監督，必須符合國人期待。官員強調，台灣需結合公私部門資源，發揮經濟、科技與產業優勢，進行「不對稱外交戰略」，外交預算增加，不只是維繫邦交關係，更是支撐多元外交戰略、守護國家利益與尊嚴的必要條件。

▼立法院副院長江啟臣本月25日下午在立法院接見由哥倫比亞參議院外交委員會前主席培瑞茲（José Luis PÉREZ OYUELA）率領的國會訪問團。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）