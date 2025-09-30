川普與國會領袖協商破局　范斯直言：政府正走向關門

▲美國副總統范斯（JD Vance）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）30日與國會兩黨領袖齊聚白宮，討論如何避免聯邦政府資金斷炊，但最終未能達成共識。副總統范斯（JD Vance）會後坦言，「我認為我們正走向政府關門」，並將矛頭指向民主黨。民主黨領袖則反擊，批評共和黨才是讓危機升高的始作俑者。

白宮會議無果 停擺危機迫近

根據《路透社》報導，美國政府預算將於9月30日到期，若國會未能在10月1日新會計年度前通過臨時撥款，部分政府機構恐因資金缺口被迫關門。此次會後，雙方互相指責，停擺陰影籠罩。

范斯表示，民主黨拒絕做「正確的事情」，因此逼得政府走向關門。但參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）直言，雙方存在相當大的分歧；眾院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）更痛批，「如果政府關門，那是因為共和黨選擇讓政府停擺，傷害美國人民。」

爭點集中在健保補助

共和黨主張通過「乾淨版」臨時撥款案，單純延長現有支出水準，避免政府斷炊；但民主黨要求同時納入健保稅收補助的延長條款，確保2400萬名透過《平價醫療法》（Affordable Care Act）投保的美國人不因年底補助到期而面臨保費上漲。

傑佛瑞斯強調，國會現在就該讓這些減稅措施永久化，因為保費即將敲定，11月1日新一輪健保登記就要展開。民主黨陣營認為，接受共和黨方案等於「削弱健保」，無法接受。

政府已下令裁員準備

白宮日前已要求各政府機構準備裁員，與以往停擺時多採取「臨時強制休假」的做法不同。美國財經媒體CNBC指出，過往政府停擺雖然會掀起政治風暴，但對經濟和市場影響有限。不過這次若大規模裁員，可能對就業市場帶來更深遠的衝擊。

預算僵局成常態 川普增添不確定性

華府過去15年已出現多次預算僵局，14次部分政府停擺大多僅持續數天，最長的一次是川普第一任期，因移民爭議導致政府停擺長達35天。

這次爭議焦點落在1.7兆美元的「可自由裁量支出」，約佔總預算的四分之一，其餘則流向健保、退休制度與龐大的國債利息。

川普過去多次拒絕動用國會核准的撥款，甚至揚言若政府停擺，將擴大清洗聯邦公務員體系。這種做法讓外界更加擔憂，停擺帶來的不僅是政治角力，還可能重塑整個政府運作模式。