被批搞神隱！黃國昌反擊了　嗆王義川蠢、全台最大狗仔集團是鏡傳媒

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委王義川日前控去年被跟監，民眾黨主席黃國昌牽涉其中，接著《鏡報》26日報導黃身兼「狗仔頭」，長期透過公益組織「吹哨者保護協會」，籌組跟拍團隊，專門跟監政敵。然而事發後，黃國昌未對外說明，又被稱是「搞神隱」。對此，黃國昌今（29日）晚間表示，只是沒公開行程，卻被講成神隱多天，老實講無言；而「吹哨者保護協會」是做保護吹哨者、揭發弊案等兩件事，「我又不是像鏡（指鏡傳媒集團）一樣搞狗仔」，全台灣最大狗仔集團是鏡傳媒在養。

黃國昌29日晚在直播中說，三立、民視、鏡傳媒集團等綠媒說他神隱第幾天，叫他出來面對，但他看了那些新聞完全不曉得該怎麼講，因為他這三天非常忙，只是沒公開行程，卻被講成神隱非常多天，老實講無言，不管怎樣對方都有角度可以黑。

黃國昌說，王義川日前說要爆他的料，結果上周一講的東西讓他覺得非常爆笑，所以他回媒體時說「王膝知」秀下限，根本懶得理，結果王眼看東西炒作不起來，後來可能把東西丟給鏡傳媒集團，上週五寫了一「拖拉庫」故事，說他養狗仔。

黃國昌直言，他看到新聞標題跟故事內容，老實跟大家講，心裡第一個OS是，說要養狗仔，全國最大的狗仔集團就在鏡傳媒，你們寫這些東西，都不覺得丟臉嗎？不客氣講，你們還是拿納稅人的錢養，從政府拿了多少標案。

對於被說連假三天神隱，黃國昌又表示，「我實在有夠受誤會」。有關王義川決定提告黃國昌，並稱黃會被關，黃反問，請問他犯了什麼法？目前王講不清楚，更好笑王說去年被跟，要去告人家，結果檢察官不起訴處分，代表人家做的沒犯法，實際去跟的人，檢察官都不起訴，然後王要他去坐牢，這是什麼偉大的法學理論？他至今無法理解。

提到被王義川控跟監民眾黨前主席柯文哲，要不然怎麼知道柯去88會館，黃國昌翻出自己2022年10月17日的臉書文開嗆，王義川你有讀書嗎？認識中文字嗎？「媒體報導」 四個字看不懂？問他為什麼知道，他不就寫媒體報導，怎麼會有這麼蠢的人啊？是《鏡週刊》報導，是不是問錯人，應該去問《鏡週刊》怎麼知道。

接著，黃國昌指出，2024年他回立法院以前，是在民間協會，2020年成立「吹哨者保護協會」，做的基本上是保護吹哨者、揭發弊案等兩件事，而查弊案一定會確定違法亂紀才會出手，如果涉及風花雪月、哪個立委養小三等，基本上協會不處理，因為跟公共利益無關，「我又不是像鏡（指鏡傳媒集團）一樣搞狗仔，鏡那個才叫狗仔」，為了幫大財團打擊吹哨者而去拍人家。

黃國昌表示，王義川跟三立說他養狗仔，但他協會做的事情是揭發不法弊案、違法亂紀弊案，跟鏡週刊刊登「下三濫」東西，完全不在同一個檔次上。黃也強調，協會查案一定會核實。

黃國昌說，全台灣最大狗仔集團是鏡傳媒在養，他們狗仔是誰，「你覺得我黃國昌不知道嗎？我連照片都有，但我知道人很危險」，人家是領一份薪水，所以不會那麼缺德公布人家照片跟姓名。

另外於民進黨立委許智傑29日嗆黃國昌被爆出違法跟拍就立刻龜縮，黃國昌反擊，誰在龜縮啊？許智傑你有沒有放下青鳥在濟南路吹風淋雨，跑去跟民進黨大老吳乃仁吃香喝辣，到今天都不敢回答，送你三個字叫「不要臉」。