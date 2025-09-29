　
政治

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌開直播親曝行蹤「我very busy」

▲黃國昌開直播說明近日行程。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

▲黃國昌開直播說明近日行程。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌，下同）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席黃國昌近日被媒體爆料，自2022年起私下指揮一組「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，甚至設有「狗仔窩」，引發爭議；綠營立委王義川更批他「神隱多日」不敢面對。對此，黃國昌今（29）日晚間首度開啟直播回應，強調自己並未神隱，「這三天我very busy」，並反嗆「最大的狗仔是鏡傳媒」，痛批報導「穿鑿附會、太誇張」。

黃國昌在直播中表示，這幾天雖然沒有公開行程，但實際上忙得不可開交，除了處理黨務，也親自參與活動。他透露，周末參加「環大台北自行車挑戰賽」時，雖因報名截止未能成為選手，仍以行動支持活動，聯繫主辦單位在終點設立補給站，提供飲料、蛋白質飲品，甚至親自下場烤香腸，讓完賽選手補充體力。他也強調，活動期間自行完成台北、新北、基隆多條路線，「北部三個車道我都騎了」。

▲黃國昌開直播說明近日行程。（圖／翻攝自YouTube／黃國昌）

面對外界指控他成立「狗仔小組」蒐集政敵資料，黃國昌嚴正否認，強調2023年夏天曾遭鏡媒體長期跟拍，才會進行反蒐證自保，沒想到如今卻遭反控養狗仔，「這報導完全是張冠李戴」。他反擊，鏡傳媒才是「最大的狗仔」，還領取政府標案、用納稅人錢養狗仔。他更質疑，若真有涉法，請綠委王義川指出「到底犯了哪條法」。

此外，黃國昌在直播開場也特別提到，近日花蓮光復水災災情嚴峻，許多「鏟子超人」自發投入救災重建，讓他深受感動，感謝志工無私奉獻。他強調，面對外界抹黑，他會持續用行動回應，堅守改革初衷。

09/28 全台詐欺最新數據

