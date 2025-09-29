　
國際

AI搶飯碗！漢莎航空宣布裁員4千人

▲▼漢莎航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國漢莎宣布史上最大裁員計畫　行政職砍4000人。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

德國漢莎航空（Lufthansa）29日宣布，將在2030年底前裁減約4000個行政職位，主要集中於德國境內。公司指出，此舉是為了藉由人工智慧（AI）、數位化及流程整合提升效率，同時減少重複性業務。受影響的職位多屬行政後勤，而非營運一線人員。

根據漢莎航空於慕尼黑舉行的資本市場日簡報，該裁員措施預計每年可節省約3億歐元支出，並配合集團內多家子公司（包含瑞士國際航空、奧地利航空、布魯塞爾航空以及ITA航空）的業務整合。漢莎強調，將檢視哪些部門職能因自動化與集團協作而不再必要。

近年來，漢莎航空深受罷工、飛機交付延宕以及部分業務表現不佳影響，甚至在去年兩度下修財務預測，未能達到原先的獲利率目標。公司現訂下新目標，期望2028年至2030年間能創造超過25億歐元自由現金流，並將調整後的資本回報率維持在15%至20%，營業利潤率則鎖定8%至10%。

儘管短期面臨挑戰，但漢莎對未來仍展現樂觀。公司指出，由於飛機與引擎供應緊張，市場機位有限，在旅運需求強勁帶動下，航班載客率將保持高檔，營收可望穩步成長。漢莎並宣布將推動史上最大規模的機隊更新計畫，至2030年將引進超過230架新飛機，其中包括100架長程客機。

 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

花蓮光復災後第七天　中央公布「所需物資清單」持續調度

終戰開局失6分奪勝創紀錄　陳仕朋中斷連6年百局：努力與傷勢共處

李亮瑾約吃鹹酥雞被酸「沒去花蓮還吃好料」　霸氣回嗆：我不用工作？

洪一中讚櫻井周斗臨危穩定　危機處理佳助雄鷹力退桃猿

被爆養狗仔還神隱4天？黃國昌開直播親曝行蹤「我very busy」

孫德榮險發不自殺聲明！　放棄飛北京替于朦朧討公道「原因曝光」

守備失誤到逆轉英雄！葉子霆等了4年登MVP舞台　加碼粉絲福利

光復需要「飼料罐罐超人」　深入災區才知災民貓狗斷糧好幾天

直擊／文彬聲音飄出⋯　產賀「完成兩人舞台」感性：不會忘記今晚

終結連19打數無安打！王柏融9上棒打朱承洋掃回2分　洪總感到開心

【家裡變這樣】老公過世隔天就受災！光復阿嬤痛哭 #花蓮馬太鞍溪堰塞湖

