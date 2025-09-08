資深員工無意中訓練AI竟被取代　任職25年遭裁員

▲資深員工無意中訓練AI竟被取代，任職25年遭澳洲聯邦銀行裁員。（圖／中時報系資料照）

在澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank, CBA）任職25年的資深銀行櫃員蘇利文（Kathryn Sullivan），日前公開表示自己在不知情的情況下協助訓練AI客服系統，最終卻遭到資遣，引發社會對於AI取代人力及勞工權益的廣泛關注。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年63歲的蘇利文表示，她最後的工作內容包含協助撰寫及測試銀行AI系統「Bumblebee」的聊天回應腳本，並在AI應對失誤時即時介入協助處理客戶問題。未料在完成相關訓練與測試後，她與同事便被通知裁員，讓她深感震驚與不解。

「我從未想過自己其實是在訓練一個會取代我工作的聊天機器人。」蘇利文受訪時直言，「我們感覺自己只是個編號，毫無價值。」她指出，在被通知裁員後的8個工作天內，CBA未與她聯繫或提供任何回應。直至媒體曝光與輿論壓力增加後，CBA才承認在裁撤45個職位的決策上，未充分考量實際業務需求，導致判斷錯誤，並向受影響員工道歉。

即便CBA後續提供被裁員工復職或轉任其他職位的選項，但蘇利文選擇接受資遣，認為所提供的新職缺無法提供原有的工作穩定性與保障。蘇利文的經歷於3日在澳洲國會大廈舉辦的AI應用研討會上分享。該研討會由澳洲工會理事會（ACTU）主辦，聚焦於AI技術對勞工市場與職業未來的影響。

ACTU副秘書長米契爾（Joseph Mitchell）強調，政府應建立全國性AI政策，要求在新技術導入前，必須與勞工進行充分協商，並保護創作者的智慧財產權。澳洲儲備銀行（RBA）總裁布洛克（Michele Bullock）亦指出，AI導入勢必帶來勞動市場的變化與挑戰，呼籲企業必須投資員工再訓練，協助其適應新職場環境。

布洛克強調，「我們必須確保勞動力具有彈性與適應力，並為個別員工在面對工作轉型時提供必要的支持。」儘管此次AI引發裁員爭議，CBA近期仍積極擴展AI應用領域。CBA執行長康明（Matt Comyn）日前宣布，已與OpenAI達成合作協議，雙方將聯手開發技術以防止詐騙、網路犯罪與金融詐欺。

不過，CBA同時也遭批評，在裁員超過300人後，短短數週內又在印度新增超過百個技術職缺，其中包含許多先前在澳洲已被裁撤的工程師與管理職位。生產力部助理部長李（Andrew Leigh）在研討會上表示，AI技術的發展應秉持「公平共享」的原則，確保科技應服務人類，而非取代人類。

