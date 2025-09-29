進軍2年撐不住！「美妝大牌要撤出台灣」　粉絲嘆：氣墊超好用

▲Valentino Beauty將撤出台灣市場。（圖／翻攝臉書Valentino Beauty TW）



網搜小組／劉維榛報導

進軍台灣2年的美妝大牌「Valentino Beauty」證實將在年底撤台。近日有網友透露，被櫃姐突然告知「年底要撤出台灣了」，讓不少愛用者半信半疑，如今業者已正式公告，線上、線下銷售據點只到12月31日沒錯，至於點數兌換服務則是延長至明年2月底。

近日不少網友在Threads表示，覺得Valentino Beauty的粉底不錯用，未料卻被櫃姐提醒，品牌將在年底撤櫃，「不是？怎麼撤櫃了」、「怎麼就要撤櫃了呢」、「不是才來台灣沒多久」、「氣墊也超級好用！回購好多次」。

對此，官方分別在官網、LINE APP公告，「台灣線上／線下銷售據點將營運至2025年12月31日止」、「自2025年9月1日起，停止會員招募、升級及會員累積點數服務，會員點數兌禮服務將延長至2026年2月28日終止」。詳細權益以官網公告為主。

事實上， 義大利精品VALENTINO的美妝線「Valentino Beauty」在2023年7月正式進軍台灣，主打時尚唇彩、底妝與香水，以精品級細緻包裝與高訂時裝風格為特色，將奢華美學帶入彩妝領域，4月才釋出全新包裝設計，未料將退出台灣市場的消息，令粉絲們措手不及。

說到美妝品牌撤櫃，韓系美妝蘭芝（LANEIGE）指出，目前針對台灣的經營策略會進行通路轉型，百貨專櫃部分在今年12月撤出，未來著重在官方旗艦店、momo旗艦店、蝦皮旗艦店以及康是美、beautySTAGE美麗台及UNIKCY等新零售通路，提供更多元的購物管道。

權益部分，蘭芝說明，早在9月通知所有會員權益可於12月底前持續使用，點數則可以官網同步使用。而未來通路轉型，將會依據各通路規範提供會員權益。