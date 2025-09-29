　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣「鏟子超人」韓國人哭暈！感動讚嘆：台灣人公民意識令人佩服

▲▼台鐵也在臉書分享多張志工抵達光復站前線照片，形容他們是「鏟子超人」、「煮飯超人」、「救援超人」 。（圖／國營台鐵公司粉絲團）

▲台鐵也在臉書分享多張志工抵達光復站前線照片，形容他們是「鏟子超人」、「煮飯超人」、「救援超人」 。（圖／國營台鐵公司粉絲團）

記者羅翊宬／綜合外電報導

台灣花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，光復鄉市區受創嚴重，至少18人不幸罹難，各地救援隊及物資陸續進駐，數以萬計被稱為「鏟子超人」的志工，不眠不休投入清理與復原工作，讓花蓮光復車站湧入大量人潮。這股自發性的救災行動登上韓媒，韓國網友感動留言，「台灣公民意識令人驚嘆」。

根據《KBS》、《MBC》及《SBS》等主流韓媒報導，花蓮是韓國旅客到台灣時的熱門景點，如今遭逢重創，不少韓國民眾留言替台灣打氣，希望災區能早日復原。報導中特別提到，災後有許多台灣人自發搭乘火車前往花蓮協助清理，展現出強烈的凝聚力與互助精神。

▲▼全台消防動員351人前往救災，鏟子超人。（圖／消防署）

▲全台消防動員351人前往救災，鏟子超人。（圖／消防署）

相關新聞也在韓國網路論壇引發熱議。韓國網友留言表示，「台灣人的公民意識真的很了不起」、「假日不休息，還專程坐火車到泥濘的地方幫忙，太令人敬佩」、「這樣的社會凝聚力值得我們學習」、「自由中國加油」、「這本該是由中國承受的報應，卻由台灣承擔」、「希望台灣能迅速完成災後重建」。

不少人對於台灣志工精神感到動容，直言「這種公民意識在其他國家很難見到」、「2018年去台北、2019年去高雄旅遊時，曾因令人驚豔的美景與美食，發誓下一次還要再去台灣玩，但看到台灣遇上天災，實在感到心痛」。

除了志工熱情參與救災，韓國媒體也關注到另一則爭議。中華民國總統賴清德日前赴花蓮勘災，卻傳出花蓮縣長徐榛蔚雖在附近，卻沒有到場與總統會面。此事同樣被韓媒報導。韓網質疑，「為什麼縣長不見總統」、「不是應該一起討論災後復原對策嗎」；甚至有人直言「這位縣長真奇怪」，好奇台灣民眾對她的看法。

不過，也有韓國人對於台灣花蓮災情的消息不以為意，甚至以負面留言反酸，「怎麼沒毀掉台積電」、「希望每天都能聽到這麼『暖心』的消息」；也有人反酸，「台灣是不是疏於對國家和社會的基本建設？人均GDP達到4萬美元到底有什麼用？國家都把錢吞了」、「爽翻了！在國際社會上，別人的不幸，就是我的快樂」、「日本人會幫忙啦，別太擔心」。

09/28 全台詐欺最新數據

Ryu拍片自責說謊！　女畫家「曝傷照」控訴遭毆打
人生陪伴自己最久的是誰？　答案感動逾萬網友「要好好珍惜」
味全龍吳俊杰落淚！家族群組中見求救片　急請假衝回太巴塱
快訊／第18具遺體　身分確認！
台灣「鏟子超人」韓國人哭暈！　讚嘆：台灣人公民意識令人佩服

日韓要聞台灣花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖鏟子超人鏟子韓媒

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

