台灣「鏟子超人」韓國人哭暈！感動讚嘆：台灣人公民意識令人佩服

▲台鐵也在臉書分享多張志工抵達光復站前線照片，形容他們是「鏟子超人」、「煮飯超人」、「救援超人」 。（圖／國營台鐵公司粉絲團）

記者羅翊宬／綜合外電報導

台灣花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，光復鄉市區受創嚴重，至少18人不幸罹難，各地救援隊及物資陸續進駐，數以萬計被稱為「鏟子超人」的志工，不眠不休投入清理與復原工作，讓花蓮光復車站湧入大量人潮。這股自發性的救災行動登上韓媒，韓國網友感動留言，「台灣公民意識令人驚嘆」。

根據《KBS》、《MBC》及《SBS》等主流韓媒報導，花蓮是韓國旅客到台灣時的熱門景點，如今遭逢重創，不少韓國民眾留言替台灣打氣，希望災區能早日復原。報導中特別提到，災後有許多台灣人自發搭乘火車前往花蓮協助清理，展現出強烈的凝聚力與互助精神。

▲全台消防動員351人前往救災，鏟子超人。（圖／消防署）

相關新聞也在韓國網路論壇引發熱議。韓國網友留言表示，「台灣人的公民意識真的很了不起」、「假日不休息，還專程坐火車到泥濘的地方幫忙，太令人敬佩」、「這樣的社會凝聚力值得我們學習」、「自由中國加油」、「這本該是由中國承受的報應，卻由台灣承擔」、「希望台灣能迅速完成災後重建」。

不少人對於台灣志工精神感到動容，直言「這種公民意識在其他國家很難見到」、「2018年去台北、2019年去高雄旅遊時，曾因令人驚豔的美景與美食，發誓下一次還要再去台灣玩，但看到台灣遇上天災，實在感到心痛」。

除了志工熱情參與救災，韓國媒體也關注到另一則爭議。中華民國總統賴清德日前赴花蓮勘災，卻傳出花蓮縣長徐榛蔚雖在附近，卻沒有到場與總統會面。此事同樣被韓媒報導。韓網質疑，「為什麼縣長不見總統」、「不是應該一起討論災後復原對策嗎」；甚至有人直言「這位縣長真奇怪」，好奇台灣民眾對她的看法。

不過，也有韓國人對於台灣花蓮災情的消息不以為意，甚至以負面留言反酸，「怎麼沒毀掉台積電」、「希望每天都能聽到這麼『暖心』的消息」；也有人反酸，「台灣是不是疏於對國家和社會的基本建設？人均GDP達到4萬美元到底有什麼用？國家都把錢吞了」、「爽翻了！在國際社會上，別人的不幸，就是我的快樂」、「日本人會幫忙啦，別太擔心」。