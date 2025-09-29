4台灣人在菲律賓被抓！　涉人口販運、偷渡、非法打工

▲台灣男子Cheng Chin-Pang在北部山城碧瑤市（Baguio City）落網。（圖／翻攝自菲律賓移民局）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓移民局（BI）執行總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）加強邊境安全、遏制非法移民的指令，25日在碧瑤市逮捕一名69歲台灣籍鄭姓男子，此人從馬來西亞搭船偷渡進入菲律賓，目前被關押在移民局看守所等候遣送。只不過近期落網的不只他一人，還有另外3名台灣人也被抓。

菲律賓訊問報報導，在當地警方與其他執法機構的合作之下，69歲台灣男子Cheng Chin-Pang在北部山城碧瑤市（Baguio City）落網，他承認去年透過非法管道入境菲律賓，先是從馬來西亞搭船，接著在菲律賓塔威塔威群島（Tawi-Tawi）偷渡入境，並抵達馬尼拉。

Cheng Chin-Pang因違反菲律賓移民法25日在碧瑤市遭逮捕，後來被帶往馬尼拉移民局總辦公室進行登記、體檢，並進行生物識別採集程序，接著送往塔古市移民局看守所，等候遣送。

另外一名台灣人則是涉及非法開採銅礦和金礦。移民局接獲相關線報之後，23日在東北部伊薩貝拉省小鎮抓到8名非法外籍礦工，包括7名中國人和1名台灣人。

▲菲律賓23日抓到8名非法外籍礦工，其中一人為台灣人。（圖／翻攝自菲律賓移民局）

還有2名台灣人22日在馬尼拉國際機場落網，此案涉及人口販運。66歲男子Pan Hou-lin以及54歲男子Zeng You-De被控利用宗教名義，企圖帶5名菲律賓人出境工作。經查，一行人真正目的地為泰國和柬埔寨，從事客服工作。警方認定，5名受害者是要前往海外詐騙園區。

菲律賓移民局局長維亞杜（Joel Anthony Viado）表示，移民局將會持續打擊非法入境行動，「未持有適當文件偷渡潛入菲律賓的外籍人士，將會被逮捕、遣送出境，並永久禁止入境。」

▼66歲男子Pan Hou-lin以及54歲男子Zeng You-De在馬尼拉國際機場落網。（圖／翻攝自菲律賓移民局）