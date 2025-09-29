　
社會焦點

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

地方中心／花蓮報導

花蓮馬太鞍堰塞湖洪災，不僅全台許多「鏟子超人」出動，還有義煮團自發性到災區煮菜給志工與災民們，卻頻傳便當分配不到位、義煮團被擋的混亂意外，中央因此宣布由他們協助提供分配便當，今(29日)是施行第一天，行研處長陳建村解釋由於市區交通較為混亂，造成狀況發生，也強調今天已準備了2萬5千份便當分發。

▲▼ 花蓮光復鄉，中央協助發放便當。（圖／地方中心攝）

▲中央今天起固定在三個地點發放便當。（圖／地方中心攝，下同）

經濟部規劃，今天起每天的中午12點、晚上6點會發放便當，地點分為大馬村王梓安村長、大馬村光復國中，以及大同村的光復商工，因此稍早現場已有不少人排隊等待領取，現場也有負責的工作人員協助指揮發放便當。

▲▼ 花蓮光復鄉，中央協助發放便當。（圖／地方中心攝）

▲路上也會有海巡署與國軍組織的運送便當團隊。

今天的中央災害應變中心會議上，花蓮縣府行研處長陳建村說明今天已準備2萬5千份便當發放，除了部分善心人士捐贈外，大部分都是由縣府找餐廳接洽採購。

陳處長解釋，為何有些部落、教會有便當需求卻無法送達，是因為路上有許多救災機具、廢棄車輛、汙泥，還有許多志工在路上行走，造成交通受阻，因此現在有三個發放作業運行，第一是光復鄉公所村里長部分，因為基層較清楚在地地形以及居民戶數，接著是海巡署與國軍組織運送便當團隊，縣府在整個過程中擔任接受資訊、聯繫協調派車與掌握數量。

▲▼ 花蓮光復鄉，中央協助發放便當。（圖／地方中心攝）

陳處長也強調，他也要向熱心到現場的義煮團，致上最高敬意與謝意，針對有義煮團指出被阻擋無法送餐，陳處長強調，只要跟現場交管人員表明來意，一律都會放行。

▲▼ 花蓮光復鄉，中央協助發放便當。（圖／地方中心攝）

▲花蓮縣府行研處長陳建村。

花蓮光復中央便當

