災後不敢滑社群媒體！吳俊杰返鄉見貨車開很慢　真相讓他感動心酸

地方中心／花蓮報導

花蓮光復鄉近日遭洪水重創，味全龍投手吳俊杰來自光復鄉太巴塱部落，在家族群組看到姑姑發影片求救，急忙向球隊告假返鄉，幸好他家沒有受損，然而姑姑家災情嚴重，他除了返鄉協助外，也由味全龍副董事長黃宗仁陪同，走訪母校光復國中查看災情，發現學校各處被淤泥掩埋，心酸說「我的能力可能沒有很大，但能幫甚麼都會盡量做到最好」。

▼講到全台各地民眾支援光復鄉，投手吳俊杰數度感動落淚。（圖／地方中心翻攝）

味全龍副董事長黃宗仁今(28日)前往光復鄉，關心球員吳俊杰家中情況，並陪同他走訪母校光復國中了解災後現況。花蓮光復鄉近日遭洪水重創，基層棒球隊也受到衝擊，長期捐助基層棒球的頂新和德文教基金會，過去捐贈給光復國中青少棒隊的交通車此次嚴重毀損；合作的公益夥伴花蓮老家協會，也有20多戶受助家庭成為災戶。

吳俊杰表示，副董來電提醒返鄉路途，並告知將同行，讓他很驚訝也深受感動，感受到球隊對此事的關注與支持。重返母校時，他看到窗戶被泥土堵住、草地淹沒成淤泥，回憶中奔跑、打鬧的場地，都被泥土掩埋。看到學校被淹成這樣，他覺得自己的能力可能沒有很大，但能幫甚麼都會盡量做到最好。

吳俊杰說，這幾天他不太敢滑社群媒體，因為他看到那些影片，心就會開始酸起來，他剛剛在路上看到民眾來光復鄉援助，許多人一看就知道不是當地人，令他印象最深刻的是，看到一輛貨車慢慢開著、沿途發餐點給路人問「還有沒有人肚子餓啊」，讓他拭淚說「非常感動」、「想到許多人還在挨餓，我覺得自己能做得太有限，不斷自問是否能再多盡一分力」。

吳俊杰在訪談時數度落淚，「謝謝全台灣各地來到花蓮幫忙所有人，謝謝你們幫助光復鄉」，也對家鄉加油打氣，喊話「光復鄉加油！很多人都為你們，伸出了很多援手…」講到這裡他情緒激動，一時講不下去，低頭用雙手摀住眼睛，哽咽說「我也回來幫忙」、「光復，加油，我們一定能一起撐過去」。

黃宗仁表示，此行除了代表創辦人魏應充慰問基金會捐助對象、關心球員家人情況，也希望了解受助者的困境與需求。創辦人已指示基金會慈善公益與「接棒未來」計畫，將提供長期關懷，並引領更多愛心民眾一起投入。