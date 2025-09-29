心臟外科名醫「變身鏟子超人」　脫下白袍剷泥土！7萬人看哭

▲徐展陽醫生加入救援行列。（圖／翻攝自林婷FB）



記者施怡妏／綜合報導

花蓮光復鄉堰塞湖潰決釀成嚴重災情，各界志工湧入協助救災，ICU護理師林婷分享一段影片，台北慈濟醫院多名醫護人員在教師節連假奔赴災區，脫下白袍、穿上雨鞋、拿起鏟子投入清淤行列，影片曝光，超過7.7萬名網友點讚。「是徐展陽醫師耶，好棒」、「果然天使到哪裡都是天使，在發光。」

ICU護理師林婷在臉書發文，「這個不按愛心，說不過去了。」影片中可以看到，平時在醫院救人的醫師與護理師，這回化身救災志工，其中包含41歲的心臟血管外科主治醫師徐展陽，以及院內護理長等人，他們不畏滿地泥濘，與災民一同清理家園，身影令人動容。

影片曝光，網友看了超感動，但建議醫生不要去挖水泥，「他的手是用來救命的，要是我是他朋友，我會勸退他，希望他能去救災民就好」。不過，林婷卻回應，「他都救喔～～～有心什麼都救，我覺得就是盡小小份心力，就是善的循環喔！開刀或病人也會平平安安順順利利」。

此外，林婷提醒，颱風或災後環境充滿危險，不要因為好奇而圍觀；她曾看過有人圍著一輛被大樹壓垮的車子，卻沒注意到旁邊的樹也快斷了。她強調，遇到危險場景第一反應應該是遠離，而不是拿手機拍照「蹭流量」，否則可能引發二次危險。

她也呼籲，不要在社群上隨意散播危險影片，尤其是可能洩露救援資訊的影像，避免干擾救災，「要發就發自己的位置和求助信息，讓家人或救援人員看到」。

根據中央社報導，徐展陽醫師不僅是患者心中的「定海神針」，在醫界也以拚命精神聞名。過去他曾因尿路結石痛到送急診，打完止痛針後仍馬上回到手術室，為病患進行冠狀動脈繞道手術，當時成為全急診室裡的傳奇。

